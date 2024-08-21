Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν-Νετανιάχου για τη θέση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα, η οποία θα επικεντρωθεί σε ένα νέο αίτημα του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, να παραμείνουν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που έχει αναπτύξει κατά μήκος του χερσαίου διαδρόμου μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο μία ανώνυμη πηγή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει ο Νετανιάχου να αμβλύνει την ισραηλινή θέση επί του θέματος, έγραψε το Axios.

Στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η Χαμάς επιδιώκει την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, μεταξύ άλλων από τον επονομαζόμενο Διάδρομο του Φιλαδέλφου, μιας στενής λωρίδας γης μήκους 14,5 χιλιομέτρων που εκτείνεται κατά μήκος των παράκτιων συνόρων στο νότιο τμήμα του θύλακα με την Αίγυπτο.

Το Ισραήλ θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο του διαδρόμου, τον οποίο κατέλαβε στα τέλη Μαΐου, αφότου κατέστρεψε δεκάδες σήραγγες κάτω από αυτόν, οι οποίες, όπως λέει, χρησιμοποιούταν για την παράνομη εισαγωγή όπλων προς τις ένοπλες οργανώσεις της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

