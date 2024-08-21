Ουκρανία- Ζελένσκι: Ο στρατός ενισχύεται στο Ποκρόφσκ, όπου προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις καταλαβαίνουν τι προσπαθεί να κάνει η Μόσχα στο μέτωπο του Ποκρόφσκ, όπου προωθείται ο ρωσικός στρατός και ότι το Κίεβο ενισχύει τις δυνάμεις του αναλόγως στην περιοχή.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ζελένσκι προέτρεψε επίσης τους εταίρους του Κιέβου να τηρήσουν το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τον εφοδιασμό του ουκρανικού στρατού με πυρομαχικά. Πρόσθεσε ότι η επίθεση που εξαπέλυσε η χώρα του στην περιφέρεια του Κουρσκ της Ρωσίας στις 6 Αυγούστου συνεχίζεται, και είπε ότι οι Ουκρανοί ελέγχουν «κάποιες περιοχές», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι άμαχοι φεύγουν σήμερα μαζικά από το Ποκρόφσκ, μπροστά στην προέλαση των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν να πλησιάζουν σε αυτόν τον σημαντικό επιμελητειακό κόμβο της ανατολικής Ουκρανίας, παρά την επίθεση του Κιέβου στο Κουρσκ.

Ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες το ένα χωριό μετά το άλλο σε αυτόν τον τομέα του ανατολικού μετώπου και απέχει πλέον καμιά δεκαριά χιλιόμετρα από το Ποκρόφσκ, μια πόλη 53.000 κατοίκων. Οι ουκρανικές αρχές ζήτησαν στις αρχές της εβδομάδας να εκκενωθεί κατεπειγόντως η πόλη.

Ο Μαξίμ, ένας 40χρονος τον οποίο συνάντησαν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατά τη φυγή του, έκανε λόγο για μια «πολύ τεταμένη» κατάσταση που επιδεινώνεται ώρα με την ώρα. Το οκταώροφο κτίριο όπου κατοικούσε βομβαρδίστηκε πρόσφατα, ενώ εκείνος επέστρεφε στο σπίτι του με τα πόδια.

«Αποφάσισα να φύγω επειδή η ζωή είναι σημαντικότερη», είπε ο Μαξίμ, που εργάζεται σε ένα ορυχείο του Ποκρόφσκ.

Ο Ανατόλι, 60 ετών, είπε ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε δύο βομβαρδισμούς. «Τι χαλασμός! Όμως, δόξα τω Θεώ, όλοι επέζησαν. Οι άνθρωποι φεύγουν», είπε.

Οι περιφερειακές αρχές διέταξαν τη Δευτέρα την «αναγκαστική αποχώρηση» οικογενειών με παιδιά από το Ποκρόφσκ, μια πόλη που οδηγεί στις οχυρωμένες ουκρανικές θέσεις του Τσάσιβ Γιαρ και τις Κοστιαντινίφκα.

Νωρίτερα σήμερα ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε άλλο ένα χωριό της περιοχής, το Ζελάνιε, που απέχει 20 χλμ. ανατολικά του Ποκρόφσκ. Χθες ανέφερε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό του την κωμόπολη Νιου Γιορκ –υψηλής συμβολικής σημασίας λόγω του ονόματός της– στην περιοχή του Τορέτσκ. Ουκρανοί στρατιωτικοί και μπλόγκερ διαβεβαίωναν σήμερα ότι ένα τμήμα της Νιου Γιορκ ελέγχεται ακόμη από το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

