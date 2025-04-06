Κεντροδεξιά και ακροδεξιά για πρώτη φορά ισόπαλες στη Γερμανία

Την ώρα που η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης «μεγάλου συνασπισμού» με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) στη Γερμανία, δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες Σάββατο ταμπλόιντ εφημερίδα φέρει την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ισόπαλη για πρώτη φορά με την παράταξη της κεντροδεξιάς που επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές πριν από σχεδόν έξι εβδομάδες.

Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και το αδελφό κόμμα των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) της Βαυαρίας συγκεντρώνουν μαζί 24% των προθέσεων ψήφου (–2% σε σύγκριση με προηγούμενη έρευνα), ενώ το AfD συγκεντρώνει επίσης 24% (+1%), τουλάχιστον σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της Bild και δημοσιεύθηκε χθες.

Η κεντροδεξιά παράταξη CDU/CSU κέρδισε τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου εξασφαλίζοντας 28,5% των ψήφων, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα υποδεικνύουν πως υφίσταται φθορά προτού καν αναλάβει την εξουσία. Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία, η ακροδεξιά αναδείχτηκε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στις εκλογές αυτές, εξασφαλίζοντας το 20,8% των ψήφων.

Το κεντροαριστερό SPD, που είδε το ποσοστό του να κατακρημνίζεται στο 16,4% στις εκλογές του Φεβρουαρίου (–9,3%), χονδρικά παραμένει στο επίπεδο αυτό, υποδεικνύει η δημοσκόπηση, προσελκύει το 16% των προθέσεων ψήφου. Οι Πράσινοι (–1%) είναι ισόπαλοι (11%) με το κόμμα Η Αριστερά (+1%), κατά τα ευρήματα.

Αν γίνονταν σήμερα νέες εκλογές, ούτε οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP) ούτε η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) θα εξασφάλιζαν πάνω από το 5% που απαιτείται για την είσοδό τους στην Μπούντεσταγκ, όπως άλλωστε συνέβη και στις εκλογές, καθώς δεν εξασφαλίζουν παρά το 4% των προθέσεων ψήφου.

Η δημοσκόπηση αυτή σε δείγμα 1.206 γερμανών ψηφοφόρων διενεργήθηκε από την 31η Μαρτίου ως την 4η Απριλίου και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2,9%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

