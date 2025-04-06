Η υποστήριξη που προσέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην επικεφαλής του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, τη Μαρίν Λεπέν, διατεινόμενος πως υφίσταται «κυνήγι μαγισσών», αποτελεί «ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις και τα πολιτικά πράγματα της Γαλλίας, δηλώνει ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού στο πλαίσιο συνέντευξής του στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Le Parisien που κυκλοφορεί.

Ερωτηθείς για την υποστήριξη από τον ένοικο του Λευκού Οίκου, αυτόν του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στην κυρία Λεπέν —στην οποία επιβλήθηκε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από τη γαλλική δικαιοσύνη—, ο κ. Μπαϊρού σημειώνει πως «δεν αναμιγνύει αυτές τις τρεις καταστάσεις»

«Όμως βλέπω πως σε διάφορες ηπείρους, ορισμένοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τη διεθνή της απρέπειας», που είναι «ανελεύθερη» και «έχει αποφασίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η δημοκρατική συνεννόηση μεταξύ των εθνών» είναι πράγματα που «ανήκουν στο παρελθόν», προσθέτει ο πρωθυπουργός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

