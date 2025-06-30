Κεντρικός τραπεζίτης της Ατλάντα: Η επίπτωση των δασμών στις τιμές μπορεί να είναι αργή αλλά επίμονη

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστικ, δήλωσε ότι οι δασμοί ενδέχεται να προκαλέσουν μια σταδιακή αύξηση των τιμών, αντί για ένα εφάπαξ άλμα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

«Υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να διαπεράσει στη νοοτροπία του καταναλωτή και του επιχειρηματία», ανέφερε ο Μπόστικ τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο που διοργάνωσε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα.

Φαίνεται ότι υπάρχει χάσμα στους κόλπους της Fed, πιθανόν σχετικά με το πώς οι δασμοί αναμένεται να επηρεάσουν τον πληθωρισμό.

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξαν ότι 10 αξιωματούχοι θεωρούν πως θα πρέπει να παραβλέψουν τις πληθωριστικές επιπτώσεις των δασμών και αναμένουν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος. Ωστόσο, επτά αξιωματούχοι δεν προέβλεψαν καμία μείωση επιτοκίων, κάτι που υποδηλώνει μεγαλύτερη ανησυχία ότι οι δασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε πιο διαρκείς αυξήσεις τιμών.

Δύο κυβερνήτες της Fed, οι Κρίστοφερ Γουόλερ και η Μισέλ Μπόουμαν, έχουν δηλώσει ότι θα υποστήριζαν μείωση των επιτοκίων ακόμη και από τον Ιούλιο, εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει υποτονικός. Ωστόσο, πολλοί άλλοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι αναμένουν να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά μέχρι το φθινόπωρο, παρακολουθώντας πώς θα εξελιχθεί ο πληθωρισμός υπό την επίδραση των δασμών.

Ο διοικητής της Fed της Ατλάντα δήλωσε ότι ο ίδιος έχει προβλέψει μία μείωση επιτοκίων για φέτος και τρεις για το 2026, επισημαίνοντας όμως ότι υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από αυτές τις εκτιμήσεις.

Ο Μπόστικ επανέλαβε τη θέση του ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να δικαιολογηθεί μια προσαρμογή των επιτοκίων. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η Fed έχει την «πολυτέλεια» να περιμένει περισσότερες ενδείξεις, καθώς η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρή.



Πηγή: The Washington Post

