Ένας «επιχειρηματίας» μπορεί να εξαναγκαστεί να ενταχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς των αυτοαπασχολουμένων, ανεξαρτήτως αν η επαγγελματική δραστηριότητά του είναι νόμιμη ή όχι: η υπουργός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Βελγίου πρότεινε σήμερα να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας οι έμποροι ναρκωτικών, καταβάλλοντας εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

«Με την προσέγγιση αυτή, πλήττω τους εγκληματίες εκεί που τους πονάει: στο πορτοφόλι», εξήγησε η Ελεονόρ Σιμονέτ σε μια ανακοίνωσή της.

Η ιδέα της υπουργού είναι η εξής: εφόσον συνταχθεί κατηγορητήριο ή εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, το ινστιτούτο που διαχειρίζεται τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων (Inasti) θα μπορεί να ζητήσει την αυτόματη εγγραφή του διακινητή στα μητρώα του. Ως αποτέλεσμα, το Inasti θα απαιτήσει την καταβολή εισφορών, ενδεχομένως και αναδρομικά. Ωστόσο, οι έμποροι ναρκωτικών δεν θα έχουν δικαίωμα να λάβουν διάφορα επιδόματα, όπως ανεργίας, στεγαστικό ή σπουδών.

«Χρειάζονται «συγκεκριμένες οικονομικές συνέπειες για τους ανθρώπους που ασκούν παράνομη δραστηριότητα» επέμεινε η Σιμονέτ, η πρόταση της οποίας περιλαμβάνεται σε ένα υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το υπουργείο υποστήριξε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πώς θα μεταβιβάζονται οι πληροφορίες από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές στο Inasti, όμως δεν απαιτείται τροποποίηση του νόμου. Ένα βασιλικό διάταγμα του 1967 για το εργασιακό καθεστώς των αυτοαπασχολούμενων αναφέρει ότι πρόκειται για εργαζόμενους που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σύμβαση εργασίας. Σύμφωνα με τη Σιμονέτ, δεν προσδιορίζεται αν η επαγγελματική δραστηριότητα πρέπει να είναι νόμιμη ή όχι.

Το μέτρο δεν ενθαρρύνει τη διακίνηση ναρκωτικών αλλά «προσθέτει οικονομικές κυρώσεις, επιπροσθέτως των ποινικών κυρώσεων» στους παραβάτες, είπε μια εκπρόσωπος του υπουργείου. «Ο στόχος είναι να καταπολεμήσουμε την ατιμωρησία, υποχρεώνοντας τους εγκληματίες να πληρώνουν εισφορές και όχι να νομιμοποιήσουμε τη δραστηριότητά τους», επέμεινε.

Το λιμάνι της Αμβέρσας είναι η κύρια είσοδος κοκαΐνης στην Ευρώπη. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος συνιστά βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Βελγίου, μολονότι τα συνδικάτα των αστυνομικών και οι δικαστές καταγγέλλουν την έλλειψη μέσων για να αντιμετωπίσουν τα διάφορα δίκτυα που δρουν στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

