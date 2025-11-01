Ανοίγει μέτωπο με τη Νιγηρία ο Ντόναλντ Τραμπ. Μία μέρα μετά τις χθεσινές του δηλώσεις, όπου εξήγησε πως η αφρικανική χώρα βρίσκεται υπό παρακολούθηση λόγω των απανωτών καταγγελιών για σφαγές Χριστιανών από φονταμενταλιστές Μουσουλμάνους, έκανε ανάρτηση στο Truth Social όπου αποκαλύπτει πως το υπουργείο Πολέμου της χώρας του βρίσκεται επί ποδός.

«Ο Χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία. Χιλιάδες Χριστιανοί σκοτώνονται. Ριζοσπάστες Ισλαμιστές είναι υπεύθυνοι για αυτή τη μαζική σφαγή. Διακηρύσσω, λοιπόν, ότι η Νιγηρία είναι ΧΩΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ», έγραψε χθες ο Τραμπ και σήμερα το πήγε ένα βήμα παραπάνω, τονίζοντας πως αν χρειαστεί, οι ΗΠΑ θα επέμβουν.

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας έχει αρνηθεί ισχυρισμούς σφαγών Χριστιανών στο παρελθόν. Ωστόσο, οι επικριτές προειδοποιούν ότι ο χαρακτηρισμός της Νιγηρίας ως «χώρας ιδιαίτερης ανησυχίας» θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντικές κυρώσεις. Μόνο που με την ανάρτησή του Σαββάτου, ο Ντόναλντ Τραμπ δε μιλά για κυρώσεις, αλλά για κάτι πολύ πιο δυναμικό.

Ο Τραμπ φαίνεται επίσης να παρέκαμψε τη συνήθη διαδικασία για τέτοια ζητήματα.

Ο Νόμος του 1998 για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία δημιούργησε την κατηγορία της «χώρας ιδιαίτερης ανησυχίας», με σκοπό την παρακολούθηση των θρησκευτικών διώξεων και την προώθηση ενεργειών για τον τερματισμό τους.

Ωστόσο, αυτός ο χαρακτηρισμός αποδίδεται συνήθως κατόπιν σύστασης της Επιτροπής των ΗΠΑ για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία – μιας διακομματικής ομάδας που έχει συσταθεί από το Κογκρέσο – και ειδικών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.