Ισραηλινά πυρά σκότωσαν δύο ανθρώπους στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας

Ισραηλινά πυρά σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους στη συνοικία Τούφαχ, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την Κυριακή, ενώ ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυμάτισε άλλους τέσσερις σε ξεχωριστό περιστατικό στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Ιατρικοί εργαζόμενοι ανέφεραν ότι ισραηλινό drone εξερράγη στην ταράτσα πολυώροφου κτιρίου στην πόλη της Γάζας, τραυματίζοντας τέσσερις πολίτες που βρίσκονταν στον δρόμο κοντά.

Ο ισραηλινός στρατός δεν προέβη σε κανένα σχόλιο για κανένα από τα δύο περιστατικά.

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια στον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι περισσότεροι από 71.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά έκτοτε. Προσθέτει ότι τουλάχιστον 480 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας τον περασμένο Οκτώβριο.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας. Και οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι το σχέδιο έχει πλέον περάσει στη δεύτερη φάση, στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ αναμένεται να αποσύρει περαιτέρω στρατεύματα από τη Γάζα, ενώ η Χαμάς οφείλει να παραδώσει τον έλεγχο της διοίκησης της περιοχής.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν το Σάββατο στο Ισραήλ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κυρίως για να συζητήσουν το θέμα της Γάζας, σύμφωνα με δύο άτομα που είχαν γνώση της συνάντησης, την ώρα που οι τοπικές αρχές ανέφεραν περαιτέρω βία στον θύλακα.

Εν τω μεταξύ, στη Χαν Γιούνις, περισσότεροι από εκατό άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία ενός ατόμου που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά drone το Σάββατο, αφού προηγουμένως τελέστηκαν ειδικές προσευχές μπροστά από το σώμα του, τυλιγμένο σε λευκό σάβανο, στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Νάσερ.

«Είναι ψεύτες, δεν υπάρχει εκεχειρία», δήλωσε ο Φάρες Ερχαϊμάτ, συγγενής του νεκρού, κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Πηγή: skai.gr

