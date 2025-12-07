Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: Στρατιωτικοί ανακοίνωσαν ότι απομάκρυναν τον πρόεδρο, αλλά η κυβέρνηση καθησυχάζει

Στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ότι "απομάκρυναν από τα καθήκοντά του" τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν, μετέδωσε το AFP.

Ομάδα στρατιωτών στο Μπενίν ισχυρίστηκε σήμερα στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι κατέλαβε την εξουσία στη δυτικοαφρικανική χώρα, μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κάτοικοι της πόλης Κοτονού δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς νωρίς το πρωί της Κυριακής, με την αστυνομία και τον στρατό να έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία διασταυρώσεων και γύρω από το λιμάνι, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την κατάσταση.

Αποκαλώντας τον εαυτό τους Comité Militaire pour la Refondation, οι στρατιώτες δήλωσαν ότι όρισαν τον υποστράτηγο Pascal Tigri ως νέο ηγέτη του Μπενίν και ότι τα σύνορα της χώρας έκλεισαν.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν, Bakari, δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει απόπειρα πραξικοπήματος στη χώρα, αλλά η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλο μέρος του στρατού και της Εθνοφρουράς παραμένει πιστό στην κυβέρνηση και ελέγχει την κατάσταση.

