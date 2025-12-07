Ρωσία: Θετικό βήμα το ότι παύει να χαρακτηρίζεται η Ρωσία άμεση απειλή στη νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει κίνηση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναθεωρήσει τη στρατηγική της εθνικής ασφαλείας και να σταματήσει να χαρακτηρίζει τη Ρωσία «άμεση απειλή», σημείωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε δηλώσεις του, τις οποίες επικαλέστηκε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Από την προσάρτηση το 2014 από τη Ρωσία της Κριμαίας και την εισβολή το 2022 των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, οι στρατηγικές των ΗΠΑ χαρακτήριζαν τη Μόσχα μείζονα απειλή. Ωστόσο, η επικαιροποιημένη πολιτική των ΗΠΑ, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή, υιοθετεί ηπιότερο τόνο, προτρέποντας για περιορισμένη συνεργασία.

Σε σχόλιά του προς το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η επικαιροποιημένη στρατηγική δεν χρησιμοποιεί τη διατύπωση που περιέγραφε τη Ρωσία ως άμεση απειλή και αντ’αυτού καλεί για συνεργασία με τη Μόσχα σε ζητήματα στρατηγικής σταθερότητας.

«Αυτό το θεωρούμε θετικό βήμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα εξετάσει προσεκτικά το έγγραφο προτού αντλήσει ευρύτερα συμπεράσματα. «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», τόνισε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο.

Στη νέα στρατηγική περιγράφεται το όραμα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ ως ένα «ευέλικτου ρεαλισμού» και επισημαίνεται ότι η αμερικανική πολιτική θα καθοδηγείται πάνω από όλα από «αυτό που λειτουργεί για την Αμερική», σύμφωνα με το 29σέλιδο έγγραφο.

Η Ουάσινγκτον θα επιδιώξει μια γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αποσκοπεί να επανεγκαθιδρύσει «στρατηγική σταθερότητα» με τη Μόσχα, αν και διατηρεί τη θέση ότι οι ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία εξακολουθούν να αποτελούν κεντρική ανησυχία για την ασφάλεια, αναφέρεται στο έγγραφο.

Η στρατηγική δόθηκε στη δημοσιότητα εν μέσω αμερικανικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που δεν έχει αποφέρει καρπούς μέχρι στιγμής, κατά την οποία η Ουάσινγκτον παρουσίασε πρόταση που υιοθετούσε βασικές αξιώσεις της Ρωσίας στον σχεδόν τετραετή πόλεμο, όπως επισημαίνει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει συχνά κάνει θετικά σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ωθώντας επικριτές να τον κατηγορήσουν ότι είναι ήπιος προς τη Μόσχα μολονότι η κυβέρνησή του διατήρησε τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στη Ρωσία για τις ενέργειές της στην Ουκρανία.

Ευρωπαίοι σύμμαχοι, οι οποίοι στηρίζονται στην αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη για την αποτροπή της Ρωσίας, παρακολούθησαν προσεκτικά την αλλαγή και εξέφρασαν ανησυχία ότι μια ηπιότερη γλώσσα από τις ΗΠΑ μπορεί να αποδυναμώσει τις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η Μόσχα καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.