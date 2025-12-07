Διαπραγματεύσεις χωρίς αποτέλεσμα στο Μαϊάμι, συνεχίζει ακάθεκτη τις επιθέσεις η Ρωσία

Οι συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σχετικά με την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία ολοκληρώθηκαν στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, με λίγες νέες εξελίξεις και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και τα εδαφικά ζητήματα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Με την ολοκλήρωση των συνομιλιών, το Κρεμλίνο χαιρέτισε τη νέα στρατηγική ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι απομακρύνθηκε από τη ρητορική των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων που χαρακτήριζαν τη Ρωσία ως απειλή.

Η μαραθώνια συνάντηση στο Μαϊάμι ξεκίνησε την Πέμπτη μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και των Ουκρανών αξιωματούχων Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρέι Χνάτοφ, σύμφωνα με το CNN.

Μετά από τρεις ημέρες συνομιλιών, «εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα», δήλωσε το Σάββατο η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ Όλγα Στεφανίσινα, «αλλά και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται για την εξεύρεση ρεαλιστικών και αποδεκτών λύσεων». «Οι κύριες προκλήσεις σε αυτό το στάδιο αφορούν ζητήματα εδαφικής επικράτειας και εγγυήσεων, και αναζητούμε τους βέλτιστους τρόπους για την αντιμετώπισή τους», δήλωσε η Στεφανίσινα. «Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μόλις συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες».

Τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν από καιρό σημεία διαφωνίας για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ένας δίκαιος τερματισμός του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας και να μην την αναγκάζει να παραχωρήσει περαιτέρω εδάφη στη Ρωσία.

Καθώς οι συναντήσεις ξεκίνησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ινδία ότι η χώρα του σκοπεύει να καταλάβει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία με κάθε μέσο.

Πριν τις συνομιλίες στο Μαϊάμι προηγήθηκε επίσκεψη του Κούσνερ και του Γουίτκοφ στη Μόσχα. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Πούτιν και ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει», αν και οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική πρόοδο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «μακρά» και «εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, καθώς και με την ουκρανική αντιπροσωπεία του στο Μαϊάμι. «Καλύψαμε πολλές πτυχές και εξετάσαμε τα βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και το πλαίσιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ». Συζητήθηκε επίσης «ο κίνδυνος η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Χνατόφ και ο Ουμέροφ αναμένεται να του υποβάλουν «λεπτομερή έκθεση» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. «Δεν μπορούν να συζητηθούν όλα μέσω τηλεφώνου», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Για αυτό πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις ομάδες μας για την ανάπτυξη ιδεών και προτάσεων».

Η ειρήνη και οι όροι της θα αποτελέσουν επίσης το θέμα μιας συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα μεταξύ του Ζελένσκι και των ηγετών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας στο Λονδίνο. Η συζήτηση θα αφορά «την κατάσταση και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της αμερικανικής διαμεσολάβησης», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το Σάββατο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι μίλησε με τον Ζελένσκι και του εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του. «Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με όλους τους εταίρους για να εξασφαλίσει μέτρα αποκλιμάκωσης και να επιβάλει κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε την άρση του χαρακτηρισμού περί «απειλή»

Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο χαιρέτισε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, η οποία καθορίζει την αναπροσαρμογή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από την κυβέρνηση Τραμπ και υιοθετεί μια άνευ προηγουμένου συγκρουσιακή στάση απέναντι στην Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το έγγραφο της κυβέρνησης Τραμπ δεν περιέχει πλέον αναφορές που περιγράφουν τη Ρωσία ως απειλή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Θεωρούμε ότι αυτό ήταν ένα θετικό βήμα», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Συνολικά, αυτά τα μηνύματα έρχονται σίγουρα σε αντίθεση με τις προσεγγίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Το στρατηγικό έγγραφο αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν τη Ρωσία ως «υπαρξιακή απειλή», αλλά σημειώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν σημαντικό ρόλο στη διπλωματία για την αποκατάσταση «των συνθηκών σταθερότητας εντός της Ευρώπης και της στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία».

Η στρατηγική εθνικής ασφάλειας επί Μπάιντεν για το 2022 ανέφερε ότι η Ρωσία αποτελεί «άμεση απειλή για το διεθνές σύστημα, παραβιάζοντας απερίσκεπτα τους βασικούς νόμους της σημερινής διεθνούς τάξης, όπως έχει αποδείξει ο βίαιος πόλεμος επιθετικότητας που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας».

Ουκρανική πόλη πλήττεται από «μαζική» επίθεση εν μέσω διαπραγματεύσεων

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνέχισε τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με την ομάδα διαπραγματεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τριήμερες συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο δήμαρχος του Κρεμεντσούκ δήλωσε ότι η πόλη δέχτηκε επανειλημμένα «μαζικές» επιθέσεις.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα συνδυασμένη αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά), προκαλώντας διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων RBC-Ukraine, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν, πέρα από «δεκάδες» drones, υπερηχητικούς πυραύλους «Κιντζάλ». Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Στον Δνείπερο ποταμό, η Κρεμεντσούκ είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ουκρανίας.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής και η έκταση των ζημιών δεν είναι σαφής.

Η πόλη Κρεμεντσούκ (215.000 κάτοικοι προπολεμικά) έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, ιδίως το 2022, όταν χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο επανειλημμένα μέσω Telegram κατά τη διάρκεια για απειλές ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες περιοχές.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν την επομένη αυτής που το αμερικανικό κέντρο μελετών CSIS χαρακτήρισε την τρίτη μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή όλου του πολέμου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με τη χρήση κατά τους υπολογισμούς του 653 drones και 51 πυραύλων διαφόρων τύπων, με στόχο ιδίως υποδομές παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρισμού.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από τη μεριά του ότι κατέρριψε 77 ουκρανικά drones σε διάφορες τοποθεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.