Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που προτρέπει σε «ταχύ τερματισμό» του πολέμου στην Ουκρανία χωρίς αναφορά στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, δήλωσαν διπλωματικές πηγές. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το σχέδιο της απόφασης «προτρέπει σε ταχύ τερματισμό του πολέμου και σε μία βιώσιμη ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία». Είναι μία «λακωνική» διατύπωση πολύ διαφορετική από τα προηγούμενα κείμενα της Γενικής Συνέλευσης που υποστήριζαν την Ουκρανία καταδικάζοντας την ρωσική εισβολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ να εγκρίνουν την «απλή» και «ιστορική» νέα απόφαση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν μία απλή και ιστορική απόφαση στα Ηνωμένα Έθνη την οποία καλούμε όλα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν, για να χαραχθεί ένας δρόμος προς την ειρήνη», δηλώνει σε ανακοίνωση ο Μάρκο Ρούμπιο.

Αυτή η αμερικανική απόφαση «είναι καλή ιδέα», έσπευσε να σχολιάσει ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια, ο οποίος ωστόσο είχε να παρατηρήσει ότι απουσιάζει μία αναφορά «στις ρίζες» της σύγκρουσης.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνέρχεται την Δευτέρα για την τρίτη επέτειο της ρωσική εισβολής στην Ουκρανία. Με την ευκαιρία αυτή, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι έχουν ετοιμάσει σχέδιο απόφασης που τονίζει την ανάγκη «διπλασιασμού» των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου «φέτος» και σημειώνει τις πρωτοβουλίες πολλών χωρών μελών που έχουν παρουσιάσει «τις προτάσεις τους για μία πλήρη και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία».

Στο κείμενο επαναλαμβάνονται τα προηγούμενα αιτήματα της Γενικής Συνέλευσης για την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία και τον τερματισμό των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι προηγούμενες ψηφοφορίες είχαν συγκεντρώσει ευρεία πλειοψηφία, περί τις 140 ψήφους επί 193 μελών.

Το αμερικανικό κείμενο που αποτελείται από 65 (!) λέξεις αναμένεται να προκαλέσει την οργή των Ευρωπαίων, οι οποίοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με το τετελεσμένο ενός αμερικανορωσικού διαλόγου για την Ουκρανία.

«Ένα μινιμαλιστικό κείμενο σαν αυτό, που δεν καταδικάζει τη ρωσική επίθεση ή δεν κάνει αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανία, μοιάζει με προδοσία προς το Κίεβο και συνιστά χαμηλό κτύπημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και περιφρόνηση των αρχών του πυρήνα του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Richard Gowan του International Crisis Group.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.