Και δεύτερη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί κατά τις δύο επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί σε τρίτη χώρα, διευκρίνισε ο Ριαμπκόφ, προσθέτοντας ότι υπάρχει «επί της αρχής συμφωνία» για διαβουλεύσεις για την επεξεργασία «ολόκληρου του πακέτου των προβλημάτων».

«Σήμερα είμαστε αντιμέτωπο με δύο παράλληλες, αλλά, φυσικά, πολιτικά συνδεόμενες διαδρομές: η μία είναι οι υποθέσεις της Ουκρανίας, η άλλη είναι διμερής», είπε.

«Ενας διάλογος για την στρατηγική σταθερότητα και τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι δυνατός όταν θα διαπιστώσουμε ορατή στροφή της αμερικανικής πολιτικής προς το καλύτερο», δήλωσε προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές αθ συζητήσουν και την Μέση Ανατολή.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η πρώτη συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως σε διμερή θέματα, χαρκτηρίζοντάς την «πολύ, πολύ σημαντικό βήμα» για την επίτευξη συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης ότι μία τετ-α-τετ συνάντηση Πούτιν -Τραμπ είναι πιθανή εντός του μήνα.

