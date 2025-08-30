Υπάρχουν ακόμα υπερήρωες - Ο …Batman απέτρεψε διάρρηξη στο Κέιπ Κόραλ της Φλόριντα

Μια έκπληξη περίμενε τους αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν σε κλήση για διάρρηξη στο Κέιπ Κόραλ της Φλόριντα νωρίς το πρωί της περασμένης Τετάρτης.

Φτάνοντας στο σημείο, είδαν τον …Batman να έχει πιάσει τον δράστη, τον οποίο και τους παρέδωσε, ενώ στη συνέχεια έβγαλε μαζί τους και μια αναμνηστική σέλφι για να θυμούνται αυτή τη μοναδική στιγμή.

Ο Batman, κατά κόσμον Κάιλ Μάιβετ, -«σπασίκλας» των υπερηρών όπως δηλώνει- κοιμόταν το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης, φορώντας τη πιτζάμα-στολή Batman που είχε αγοράσει το 2016 για να ταιριάζει με τις πιτζάμες που είχε αγοράσει στην κόρη του, Κάιρα.

Γύρω στις 01:45 τα ξημερώματα, τον ξύπνησε η σύζυγός του όταν έλαβε μια ειδοποίηση στο κινητό της από το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού ότι κάποιος βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού και είδε στο βίντεο ένα άτομα με μαύρα ρούχα και φακό να έχει ανοίξει την πόρτα του ημιφορτηγού του Μάιβετ και να ψάχνει.

Μέχρι να βγει έξω ο Μάιβετ, ο δράστης είχε φύγει, αλλά εκείνος αποφασισμένος να αποδώσει δικαιοσύνη πήρε το ημιφορτηγό του και άρχισε να γυρίζει τη γειτονιά.

Μερικά σπίτια πιο κάτω είδε ότι το γκαράζ ενός γείτονα ήταν ανοιχτό και σταμάτησε, όταν εντόπισε κάποιον που προσπαθούσε να μπει στο γκαράζ, όπως δήλωσε ο ίδιος. Αμέσως πάρκαρε το ημιφορτηγό και άρπαξε τον ύποπτο από πίσω.

«Αν προσπαθήσεις να κάνεις οτιδήποτε, θα σε σωριάσω. Και θα είναι επώδυνο», του ξεκαθάρισε ο μαχητής του εγκλήματος.

Ο ύποπτος συμμορφώθηκε όταν ο Μάιβετ, πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος και δάσκαλος πολεμικών τεχνών, του είπε να βάλει τα χέρια μπροστά του και να καθίσει στο τσιμέντο, ενώ ο γείτονας κάλεσε το 911.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε η αστυνομία, με τους εκπροσώπους του νόμου να μένουν έκπληκτοι από τη σκηνή που αντίκρισαν.



«Ήταν ωραίο να βλέπω τον Batman να κρατάει το Κέιπ Κόραλ ασφαλές», δήλωσε ο ντετέκτιβ της αστυνομίας του Κέιπ Κόραλ, Μάικλ Σκαρλάτο, στην εφημερίδα Washington Post.

Πριν φύγει ο 47χρονος υπερήρωας, οι αστυνομικοί ζήτησαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος έκλεψε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου Ray-Ban από το ντουλαπάκι του Μάιβετ και άλλα αντικείμενα από τα οχήματα των γειτόνων. Ο ύποπτος, ένας 20χρονος άνδρας, κατηγορήθηκε για διάφορες διαρρήξεις και για κλοπή, και πλέον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Λι, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής.



