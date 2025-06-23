Κάτοικοι της Χάιφα αναζητούν καταφύγιο εν όψει ιρανικής επίθεσης

Σειρήνες ήχησαν στη Χάιφα και την Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα (23 Ιουνίου) εν μέσω αναφορών των μέσων ενημέρωσης για ιρανική αεροπορική επιδρομή προς το Ισραήλ.

Στη Χάιφα, κάτοικοι εθεάθησαν να αναζητούν καταφύγιο κατά τη διάρκεια του συναγερμού.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι άλλαξαν τακτική στην επίθεση της Δευτέρας στο Ισραήλ, στοχεύοντας σημεία από τον βορρά προς τον νότο, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Χάιφα, με drones και πυραύλους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Πηγή: skai.gr

