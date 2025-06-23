Λογαριασμός
Κάτοικοι της Χάιφα αναζητούν καταφύγιο εν όψει ιρανικής επίθεσης

Το Ιράν άλλαξε τακτική στην επίθεση της Δευτέρας στο Ισραήλ, στοχεύοντας σημεία από βορρά προς νότο, όπως το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα, με drones και πυραύλους

Χάιφα

Σειρήνες ήχησαν στη Χάιφα και την Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα (23 Ιουνίου) εν μέσω αναφορών των μέσων ενημέρωσης για ιρανική αεροπορική επιδρομή προς το Ισραήλ.

Στη Χάιφα, κάτοικοι εθεάθησαν να αναζητούν καταφύγιο κατά τη διάρκεια του συναγερμού.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι άλλαξαν τακτική στην επίθεση της Δευτέρας στο Ισραήλ, στοχεύοντας σημεία από τον βορρά προς τον νότο, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Χάιφα, με drones και πυραύλους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Πόλεμος στο Ισραήλ
