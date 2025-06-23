Λογαριασμός
Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ έθεσε απλώς το ερώτημα γιατί να μην εξεγερθεί ο λαός του Ιράν

Η θέση του Τραμπ για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν δεν έχει διαφοροποιηθεί, απλώς ο πρόεδρος έθεσε ένα ερώτημα, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Κάρολαϊν Λέβιτ

Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν δεν έχει διαφοροποιηθεί, απλώς ο πρόεδρος έθεσε ένα ερώτημα που πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θέτουν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η θέση του προέδρου και η στρατιωτική θέση μας δεν έχουν αλλάξει. Ο πρόεδρος απλώς έθεσε ένα ερώτημα που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θέτουν. Εάν το ιρανικό καθεστώς αρνηθεί να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να συμμετάσχει σε συνομιλίες. Μόλις εξαλείψαμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα το βράδυ του Σαββάτου, όπως όλοι γνωρίζετε. Αλλά εάν αρνηθούν να συμμετάσχουν σε διπλωματικές διεργασίες, γιατί να μην εξεγερθεί ο ιρανικός λαός ενάντια σε αυτό το βάναυσο τρομοκρατικό καθεστώς; Αυτό είναι ένα ερώτημα που έθεσε ο πρόεδρος χθες το βράδυ. Αλλά όσον αφορά τη στρατιωτική στάση μας, δεν έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

