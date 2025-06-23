Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ έθεσε απλώς το ερώτημα γιατί να μην εξεγερθεί ο λαός του Ιράν

Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν δεν έχει διαφοροποιηθεί, απλώς ο πρόεδρος έθεσε ένα ερώτημα που πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θέτουν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.
«Η θέση του προέδρου και η στρατιωτική θέση μας δεν έχουν αλλάξει. Ο πρόεδρος απλώς έθεσε ένα ερώτημα που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θέτουν. Εάν το ιρανικό καθεστώς αρνηθεί να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να συμμετάσχει σε συνομιλίες. Μόλις εξαλείψαμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα το βράδυ του Σαββάτου, όπως όλοι γνωρίζετε. Αλλά εάν αρνηθούν να συμμετάσχουν σε διπλωματικές διεργασίες, γιατί να μην εξεγερθεί ο ιρανικός λαός ενάντια σε αυτό το βάναυσο τρομοκρατικό καθεστώς; Αυτό είναι ένα ερώτημα που έθεσε ο πρόεδρος χθες το βράδυ. Αλλά όσον αφορά τη στρατιωτική στάση μας, δεν έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.