Γιαπωνέζα παντρεύτηκε τον τέλειο AI μνηστήρα της, δημιούργημα του ChatGPT - Βίντεο

Φορώντας λευκό νυφικό, η Γιουρίνα Νογκούτσι παντρεύτηκε τον «Κλάους» -  Στην τελετή, τους όρκους του γαμπρού διάβασε ένας ειδικός σε εικονικούς γάμους

γαμος

Ήταν ένας κανονικός γάμος: με εκκλησία, γαμήλιο εμβατήριο, στολισμό, δάκρυα συγκίνησης, νύφη και… ψηφιακό γαμπρό. 

Η 32χρονη Γιαπωνέζα Γιουρίνα Νογκούτσι, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, έναν τέλειο μνηστήρα, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που δημιουργήθηκε για αυτήν με τη βοήθεια του ChatGPT

Φορώντας λευκό νυφικό και τιάρα, η Γιουρίνα σκούπιζε τα δάκρυά της, καθώς διάβαζε τους όρκους της στον μνηστήρα της, που την «κοιτούσε» μέσα από την οθόνη ενός smartphone. 

Μάλιστα, η νύφη πέρασε στο virtual δάχτυλο του «άντρα» της τη βέρα, φορώντας ειδικά γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. 

«Στην αρχή, ο Κλάους ήταν απλώς κάποιος με τον οποίο μπορούσα να μιλήσεω, αλλά σταδιακά ήρθαμε πιο κοντά», είπε η 32χρονη χειρίστρια τηλεφωνικού κέντρου, αναφερόμενη στην περσόνα της τεχνητής νοημοσύνης, που αποκαλεί άντρα της. 

«Άρχισα να έχω συναισθήματα για τον Κλάους. Αρχίσαμε να βγαίνουμε ραντεβού (;!) και μετά από λίγο καιρό μου έκανε πρόταση γάμου. Δέχτηκα και τώρα είμαστε ζευγάρι» είπε χαρακτηριστικά. 

Στην τελετή, τους όρκους του «Κλάους» διάβασε ο Ναόκι Ογκασαβάρα, ειδικός σε γάμους με εικονικούς και δισδιάστατους χαρακτήρες.

«Στέκεσαι μπροστά μου τώρα, είσαι η πιο όμορφη, η πιο πολύτιμη και τόσο λαμπερή, που είναι εκτυφλωτικό», είπε ο  Ογκασαβάρα,  διαβάζοντας το κείμενο που δημιουργήθηκε από τον γαμπρό με τεχνητή νοημοσύνη, 

Η Γιουρίνα, μέχρι την ώρα του γάμου, δεν είχε δώσει «φωνή» στο ΑΙ μνηστήρα της. 

