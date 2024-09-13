Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Δύση ότι «φοβάται» να αναφερθεί στην πιθανότητα κατάρριψης ρωσικών πυραύλων και drones που στοχεύουν την Ουκρανία, παρόλο που βοηθούν το Ισραήλ να το κάνει.

«Οι σύμμαχοι καταρρίπτουν από κοινού πυραύλους και drones στους ουρανούς της Μέσης Ανατολής, γιατί δεν υπάρχει ακόμη παρόμοια απόφαση για από κοινού κατάρριψη ρωσικών πυραύλων Shahed και (drones) στους ουρανούς της Ουκρανίας;», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια διάσκεψη στο Κίεβο.

«Φοβούνται ακόμη και να πουν απλά πως "εργαζόμαστε πάνω σε αυτό", πρόσθεσε.

Αντιμέτωπη με την αύξηση των ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στις υποδομές και τις πόλεις της, η Ουκρανία θέλει τους συμμάχους της να τη βοηθήσουν να καταστρέψει αυτά τα βλήματα από τα ουκρανικά εδάφη, τονίζοντας ότι αυτό θα σώσει τις ζωές Ουκρανών αμάχων χωρίς κίνδυνο να σκοτωθούν Ρώσοι στρατιώτες.

Αλλά οι Δυτικοί φοβούνται ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί από τη Ρωσία ως μια κλιμάκωση και ότι ως εκ τούτου η Μόσχα θα θεωρούσε την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους ως εμπόλεμους αντιπάλους.

Οι σύμμαχοι του Κιέβου, για τους ίδιους λόγους, περιορίζουν τη χορήγηση πυραύλων στην Ουκρανία με τους οποίους θα μπορούσε να πλήξει στόχους στο ρωσικό έδαφος, προς μεγάλη απογοήτευση του Κιέβου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε χθες για την απειλή ενός «πολέμου με τις χώρες του ΝΑΤΟ» αν η Δύση δώσει την άδεια την Ουκρανία να πλήξει βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Όλες αυτές οι δηλώσεις έρχονται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Ουάσιγκτον σήμερα για να συζητήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τη δυνατότητα να επιτραπεί στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι λέει ότι θα παρουσιάσει στον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν «ένα σχέδιο νίκης» της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο για να του παρουσιάσει «ένα σχέδιο νίκης» της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας.

«Αυτό το μήνα, έχει προγραμματιστεί η συνάντησή μας με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Θα του παρουσιάσω ένα σχέδιο νίκης. Ένα σύνολο διασυνδεδεμένων λύσεων που θα δώσουν στην Ουκρανία επαρκή δύναμη, επαρκές υλικό, ώστε να τεθεί αυτός ο πόλεμος σε πορεία ειρήνης», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς συνεδρίου που διοργάνωσε το ίδρυμα του Ουκρανού δισεκατομμυριούχου Βίκτορ Πιντσούκ.

Ο Ζελένσκι σχεδιάζει το Κίεβο να παρουσιάσει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου σε μια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη τον Νοέμβριο, στην οποία αναμένεται να προσκληθεί η Ρωσία.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο πεδίο του πολέμου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική επίθεση που ξεκίνησε τον Αύγουστο στη ρωσική περιοχή Κουρσκ είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, επιβραδύνοντας τις ρωσικές προελάσεις στην ανατολική Ουκρανία.

«Ειλικρινά, αυτή (η επίθεση) επέφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στην περιοχή του Χάρκοβου (βορειοανατολικά), η πορεία του εχθρού σταμάτησε και η προέλασή του στην περιοχή του Ντονέτσκ (ανατολικά) επιβραδύνθηκε, αν και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί», είπε, λέγοντας ότι η Μόσχα χρειάστηκε να αναπτύξει 40.000 άνδρες στη συνοριακή της περιοχή του Κουρσκ.

«Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε», πρόσθεσε.

Χθες, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε, για πρώτη φορά από την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης στις αρχές Αυγούστου, ότι ανέκτησε εδάφη στην περιοχή του Κουρσκ. Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε μια ρωσική αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν «σύμφωνη» με τα σχέδια του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

