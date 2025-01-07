Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν επισκέπτεται τον τόπο της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη

Ο Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ, μετέβη χθες Δευτέρα στον τόπο της επίθεσης με τη χρήση αυτοκινήτου ως όπλου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους την 1η Ιανουαρίου στη Νέα Ορλεάνη (Λουιζιάνα, νότια).

Το προεδρικό ζευγάρι έκανε σύντομη στάση στην Μπέρμπον Στριτ, μπροστά σε αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα, εκεί όπου ο ύποπτος, ο Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, όρμησε με νοικιασμένο φορτηγάκι εναντίον διερχόμενων σε αυτόν τον δρόμο, συνώνυμο των μπαρ, της τζαζ, της γιορτής.

Η Τζιλ Μπάιντεν άφησε λουλούδια, κατόπιν παρέμεινε σιωπηλή, με το κεφάλι κατεβασμένο, όπως και ο Τζο Μπάιντεν, προτού ο πρόεδρος κάνει το σταυρό του καθώς έφευγε.

Και οι δυο αναμενόταν να παρευρεθούν σε διαθρησκευτική λειτουργία για τα θύματα στον καθεδρικό ναό του Σεντ Λούις της Νέας Ορλεάνης.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους διέταξε να διατεθούν «επιπρόσθετοι ομοσπονδιακοί πόροι για να βοηθηθεί η Νέα Ορλεάνη να ετοιμαστεί για προσεχείς σημαντικές εκδηλώσεις» όπως το καρναβάλι της πόλης, που θα ολοκληρωθεί την 4η Μαρτίου, ή το Super Bowl, ο τελικός του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που θα γίνει την 9η Φεβρουαρίου, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ, επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς τη Λουιζιάνα.

Μέσα στο λευκό ημιφορτηγό που μετέτρεψε σε όπλο ο δράστης βρέθηκε λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους· ο άνδρας είχε δηλώσει σε διάφορα βίντεο πως ορκίζεται πίστη στο ΙΚ και ότι είχε γίνει μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) χειρίζεται την υπόθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια».

