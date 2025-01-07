Η απόφαση του Ίλον Μασκ να φιλοξενήσει τη Γερμανίδα ακροδεξιά ηγέτιδα Άλις Βάιντελ σε live μετάδοση στο X προκαλεί την οργή των ηγετών και των βουλευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τη Δευτέρα κάλεσαν τις Βρυξέλλες μέσω της νομικής τους ισχύς να χαλιναγωγήσουν τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Σε απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ο ιδρυτής της SpaceX και ανώτερο στέλεχος της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ θα μπορούσε όντως να βρεθεί σε νομικά δύσκολη θέση, σύμφωνα με τους όρους του νέου ψηφιακού εγχειριδίου της ΕΕ, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο η live μετάδοση που θα κάνει την Πέμπτη, θα ενισχύσει τη Βάιντελ έναντι των αντιπάλων της ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου στη Γερμανία.

Σε όλη την Ευρώπη, η συνεργασία του Μασκ με τη Βάιντελ θεωρείται ως μια «εμπρηστική» κίνηση, καθώς τα μέλη του λαϊκιστικού και αντιμεταναστευτικού κόμματος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) κατηγορούνται εδώ και χρόνια για «ωραιοποίηση» και «ευτελισμό» των ναζιστικών εγκλημάτων. Και το AfD κατέχει επί του παρόντος τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έσπευσε να κατηγορήσει τον Μασκ ότι το παρατράβηξε με την υποστήριξή του προς το AfD. «Πριν από 10 χρόνια, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως ο ιδιοκτήτης ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο θα υποστήριζε ένα νέο διεθνές αντιδραστικό κίνημα και θα παρενέβαινε άμεσα στις εκλογές, μεταξύ άλλων και στη Γερμανία», είπε σε ομιλία του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Όπως αναφέρει το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται τώρα πιέσεις να αντιδράσει, δεδομένου πως είναι υπεύθυνη για την επιβολή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρώπης, ο οποίος ελέγχει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του X, και απειλεί με πρόστιμα που φτάνουν το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών ή ακόμη και με προσωρινό αποκλεισμό σε περίπτωση παραβίασης.

Αθέμιτο πλεονέκτημα

Το βασικό πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε νομικά ο Μασκ δεν αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο τον βαθμό στον οποίο η έκθεση σε μια τόσο μεγάλη πλατφόρμα όπως η X θα έδινε στο AfD ένα αθέμιτο δημόσιο πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του πριν τις εκλογές.

Ο πρώην υπεύθυνος για την επιβολή της ψηφιακής νομοθεσίας της ΕΕ Τιερί Μπρετόν δήλωσε το Σάββατο ότι η Βάιντελ θα έχει ένα «σημαντικό και πολύτιμο πλεονέκτημα» έναντι των ανταγωνιστών της και υπενθύμισε στον Μασκ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του στη νομοθεσία της ΕΕ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γερμανίδα βουλευτής των Πρασίνων, Αλεξάντρα Γκις ανέφερε σχετικά: «Η συνομιλία του Ίλον Μασκ με την ηγέτιδα του AfD Άλις Βάιντελ στο Χ καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης. Η αλγοριθμική του χειραγώγηση, η οποία πλημμυρίζει σκόπιμα τα γερμανικά timelines του X με ακροδεξιά προπαγάνδα και πνίγει το προοδευτικό περιεχόμενο, δεν είναι ελευθερία της έκφρασης».

Σε ερώτηση εάν ο Μασκ θα μπορούσε να ενισχύσει αθέμιτα την πολιτική ατζέντα της Βάιντελ με αυτό το livestream, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρέγκνιερ, τόνισε πως υπάρχει ένα ειδικό βάρος για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες όσον αφορά την παρουσίαση περιεχομένου που εγκυμονεί «κινδύνους για τις εκλογικές διαδικασίες». «Πόσο [είναι] ή θα ενισχυθεί; Αυτό είναι που θα εξετάσει η Επιτροπή», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι Βρυξέλλες μελετούν ήδη τη συμμόρφωση της X με την DSA (νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες) για περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο Ρεγκνιέ πρόσθεσε ότι η Επιτροπή, οι γερμανικές ρυθμιστικές αρχές και η Χ θα συναντηθούν στις 24 Ιανουαρίου για να συζητήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα με τον Μασκ. Ο ίδιος ο Τιερί Μπρετόν έγινε meme από τον Μασκ στο οποίο υβριστικά ανέφερε να «γ***».

Πολιτική βούληση

Όπως σημειώνει το Politico, η άσκηση νομικής δίωξης κατά ενός μεγάλου μεγιστάνα της τεχνολογίας θα ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά οι πονοκέφαλοι της ΕΕ επιδεινώνονται από το γεγονός ότι σε 13 ημέρες ο Μασκ θα γίνει μέλος της διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ως επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας.

«Ο Μασκ πρέπει να θεωρηθεί ότι εκπροσωπεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ όταν στοιχηματίζει εναντίον της ηγεσίας σημαντικών ευρωπαϊκών κρατών, συμμάχων μέχρι τώρα», ανέφερε η πρώην ευρωβουλευτής και συνεργάτης του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Μαριέτζ Σάκε.

Πολύ απλά, απειλώντας με έρευνες ή ακόμη και με πρόστιμο, η ΕΕ διακινδυνεύει τώρα μια μεγάλη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Ουάσινγκτον.

«Το αν η Επιτροπή της ΕΕ επιλέξει να δράσει θα εξαρτηθεί από έναν συνδυασμό τεχνικών στοιχείων και πολιτικής βούλησης», εκτιμά ο Φέλιξ Κάρτε, ανώτερος συνεργάτης του γερμανικού Ιδρύματος Mercator. «Το ερώτημα είναι ουσιαστικά αν οι ηγέτες της ΕΕ είναι έτοιμοι να επιλέξουν την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ πριν αυτή αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της», σημειώνει ο ίδιος.

Παρά την πολιτική διάσταση, ο Κάρτε υποστήριξε ότι θα μπορούσε ακόμη να υπάρξει απάντηση στον Μασκ.

«Εάν η κίνηση αυτή του Μασκ δημιουργεί δημόσιους κινδύνους, όπως η ενίσχυση της παράνομης ρητορικής μίσους ή η υπονόμευση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι η X δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για τον μετριασμό των κινδύνων βάσει της DSA», δήλωσε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισμένοι πιέζουν επίσης τις Βρυξέλλες να ελέγξουν εάν οι ενέργειες του Μασκ είναι νόμιμες βάσει της DSA.

Σε ερώτηση που απηύθυνε στη Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία ο Γερμανός Ευρωπαίος νομοθέτης Νταμιάν Μποσελάγκερ, εξέφρασε ανησυχίες πως μπορεί ο Μασκ να υπονομεύει την ουδετερότητα του αλγορύθμου για προσωπικό του όφελος.

«Αυτό που προσπαθώ να ανακαλύψω είναι αν ο Μασκ χρησιμοποιεί μια μεγάλη πλατφόρμα πληροφοριών που του ανήκει με τρόπους που θα μπορούσαν να μειώσουν την ελευθερία του λόγου των άλλων, κωδικοποιώντας σκληρά έναν πολλαπλασιαστή στη δική του εμβέλεια», διευκρίνισε στο Politico.

Και άλλοι βουλευτές έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τη χρήση του X από τον Μασκ για την προσωπική του προβολή, προτρέποντας τις Βρυξέλλες να κάνουν σχετική έρευνα.

Το βάρος της επιβολής του νόμου πέφτει τώρα στη Βίρκουνεν η οποία ανέλαβε καθήκοντα μετά την παραίτηση του Μπρετόν, το καλοκαίρι.

Ο Μπρετόν είχε αντιμετωπίσει αντιδράσεις από τους συναδέλφους του εντός του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, αφού απηύθυνε επιστολή στον Μασκ, με την οποία τον προειδοποιούσε για τις πιθανές συνέπειες που θα είχε η ενίσχυση ορισμένων κομμάτων ή προσώπων.

Ο Μπρετόν μπορεί να έφυγε από τις Βρυξέλλες, αλλά δεν σιώπησε για τον Μασκ. Αντιθέτως, προειδοποίησε και πάλι τόσο τη Βάιντελ όσο και τον Μασκ για την επερχόμενη live μετάδοση, προτρέποντας την πλατφόρμα του να «σεβαστεί πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ μας».

Πηγή: skai.gr

