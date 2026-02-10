Λογαριασμός
Η Κάθριν Ο’ Χάρα είχε καρκίνο – Τι αναφέρει το πιστοποιητικό θανάτου της διάσημης ηθοποιού 

Η 71χρονη Ο’Χάρα (η μαμά του «Μόνος στο σπίτι») πέθανε από πνευμονική εμβολή - Η έκθεση ωστόσο αναφέρει ως υποκείμενο νόσημα καρκίνο του ορθού

Catherine O'Hara

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Κάθριν Ο’ Χάρα, που σόκαρε το Χόλυγουντ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο αποκαλύπτει και τις αιτίες από τις οποίες η διάσημη ηθοποιός έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες, η 71χρονη Ο’Χάρα (η μαμά του «Μόνος στο σπίτι») πέθανε από πνευμονική εμβολή (θρόμβο αίματος στους πνεύμονές της). 

Η έκθεση ωστόσο αναφέρει ως υποκείμενο νόσημα καρκίνο του ορθού, η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι η ηθοποιός είχε καρκίνο. 

Ο θεράπων ογκολόγος, ο οποίος υπέγραψε το πιστοποιητικό, σημείωσε πως παρείχε θεραπευτική αγωγή στην ηθοποιό από τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Η τελευταία τους ιατρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν η Ο' Χάρα αφήσει την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα.

Νωρίτερα στην ενήλικη ζωή της, η Ο’ Χάρα είχε διαγνωστεί με δεξτροκαρδία με ανάστροφη θέση, μια σπάνια, συνήθως συγγενής κατάσταση όπου η καρδιά βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θώρακα και τα υπόλοιπα σπλάχνα (ήπαρ, στομάχι, σπλήνας) είναι τοποθετημένα καθρεφτικά, σε αντίθετη θέση από την κανονική.

Εμφανίζεται σε περίπου 1 ανά 10.000-20.000 άτομα. 

Λίγο μετά τον θάνατο της Ο'Χάρα, η οικογένειά της δήλωσε ότι η σταρ υπέφερε από μια «σύντομη ασθένεια».

