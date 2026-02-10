Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Κάθριν Ο’ Χάρα, που σόκαρε το Χόλυγουντ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο αποκαλύπτει και τις αιτίες από τις οποίες η διάσημη ηθοποιός έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες, η 71χρονη Ο’Χάρα (η μαμά του «Μόνος στο σπίτι») πέθανε από πνευμονική εμβολή (θρόμβο αίματος στους πνεύμονές της).

Η έκθεση ωστόσο αναφέρει ως υποκείμενο νόσημα καρκίνο του ορθού, η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι η ηθοποιός είχε καρκίνο.

Actress Catherine O'Hara died of a pulmonary embolism, according to her death certificate by the Los Angeles County Medical Examiner's Office, with rectal cancer listed as the underlying cause of death. @DavidMuir reports. https://t.co/VIw0SZqJ9y pic.twitter.com/kDPkMzOMrJ — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 10, 2026

Ο θεράπων ογκολόγος, ο οποίος υπέγραψε το πιστοποιητικό, σημείωσε πως παρείχε θεραπευτική αγωγή στην ηθοποιό από τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Η τελευταία τους ιατρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν η Ο' Χάρα αφήσει την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα.

Νωρίτερα στην ενήλικη ζωή της, η Ο’ Χάρα είχε διαγνωστεί με δεξτροκαρδία με ανάστροφη θέση, μια σπάνια, συνήθως συγγενής κατάσταση όπου η καρδιά βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θώρακα και τα υπόλοιπα σπλάχνα (ήπαρ, στομάχι, σπλήνας) είναι τοποθετημένα καθρεφτικά, σε αντίθετη θέση από την κανονική.

Εμφανίζεται σε περίπου 1 ανά 10.000-20.000 άτομα.

Λίγο μετά τον θάνατο της Ο'Χάρα, η οικογένειά της δήλωσε ότι η σταρ υπέφερε από μια «σύντομη ασθένεια».

