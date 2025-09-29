Καθοριστικό ραντεβού Τραμπ-Νετανιάχου

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία αναμένεται να αποσαφηνιστούν σημαντικές λεπτομέρειες του αμερικανικού «σχεδίου 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ενώ παραμένει εν πολλοίς άγνωστο το ακριβές περιεχόμενο και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα του σχεδίου 21 σημείων του Προέδρου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ισραηλινός Πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτσογκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο χαρακτηρίζει το σχέδιο Τραμπ «σοβαρό, επαναστατικό και σημαντικό», προσθέτοντας ότι «από όσα έχει πληροφορηθεί, διασφαλίζεται ότι η Γάζα θα πάψει να διοικείται από τη Χαμάς».

Πηγή: Deutsche Welle

Από την άλλη, άγνωστο παραμένει ποιο είναι το αποτέλεσμα των επαφών που είχαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Νέα Υόρκη οι εκπρόσωποι των Εβραίων εποίκων της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι, αφού συναντήθηκαν με παράγοντες του εβραϊκού λόμπι και των Αμερικανών Ευαγγελιστών, συναντήθηκαν χθες κατ’ ιδίαν και με τον Νετανιάχου. Στόχος των επαφών τους ήταν αφ’ ενός να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να περιληφθεί στο σχέδιο τερματισμού του πολέμου όρος που θα προβλέπει τη σύσταση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και αφ’ ετέρου να μην αποκλειστεί το ενδεχόμενο ολικής ή μερικής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης. Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι ο Νετανιάχου ακύρωσε χθες όλες τις συναντήσεις του – προκειμένου να επικεντρωθεί στις επαφές με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου – συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των εποίκων.Πάντως, η γενικότερη αίσθηση που επικρατεί, όπως προκύπτει από τις ανταποκρίσεις των δημοσιογράφων της κρατικής ισραηλινής τηλεόρασης που βρίσκονται σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον, είναι ότι μετά τη χθεσινή, τρίτη κατά σειρά, συνάντηση του Νετανιάχου με τους διαμεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μειώθηκαν αισθητά οι διαφορές απόψεων μεταξύ των ισραηλινών και αμερικανικών θέσεων, γεγονός που επέτρεψε την πραγματοποίηση της σημερινής κατ’ ιδίαν συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου, το αποτέλεσμα της οποίας θα δημοσιοποιηθεί στην προγραμματισμένη κοινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν οι δύο ηγέτες αργότερα απόψε.Χαμάς: Δεν λάβαμε καμία πρότασηΌσον αφορά την πλευρά της Χαμάς, οι εκπρόσωποι της οργάνωσης με επανειλημμένες δηλώσεις τους σε αραβικά μέσα επιμένουν ότι «δεν έχουν λάβει ακόμη στα χέρια τους καμία πρόταση από τους διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ». Ωστόσο, ο Αμερικανο-παλαιστίνιος άτυπος διαμεσολαβητής, Μπσάρα Μπάχμπαχ, δήλωσε χθες βράδυ στην κρατική ισραηλινή τηλεόραση ότι «με δική του πρωτοβουλία έχει ήδη διαβιβάσει βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», εκφράζοντας συγχρόνως την αισιοδοξία του ότι «είναι πολύ πιθανόν οι Ισραηλινοί όμηροι να έχουν απελευθερωθεί μέχρι την ερχόμενη 7η Οκτωβρίου». Όμως οι δηλώσεις Μπάχμπαχ δεν σχολιάστηκαν, ούτε επιβεβαιώθηκαν από πλευράς Χαμάς.Οδεύει προς Γάζα ο στολίσκος «Σουμούντ»Στο μεταξύ, ο στολίσκος «Σουμούντ» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα συνεχίζει να κινείται στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης. Ανώτατος αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα το πρωί και υπό τον όρο της ανωνυμίας στην ελληνική υπηρεσία της DW ότι δυνάμεις του Ελληνικού Λιμενικού παρακολουθούν την πορεία του στολίσκου εντός των ορίων της ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Κρήτης. Από την άλλη, τα κρατικά ισραηλινά μέσα μεταδίδουν από χθες ότι ο στολίσκος συνοδεύεται από ένα ιταλικό πολεμικό πλοίο, ενώ παράλληλα, τουρκικά drones επιβλέπουν την πορεία των πενήντα σκαφών που τον συναποτελούν. Το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε χθες το απόγευμα ότι το πολεμικό ναυτικό της χώρας ολοκλήρωσε άσκηση ετοιμότητας, προκειμένου να απωθήσει τον στολίσκο εάν θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας – κάτι που αναμένεται να γίνει πιθανότατα μεθαύριο Τετάρτη (1/10).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.