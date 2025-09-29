Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του σχετικά με την ιδέα ενός ''Drone Wall'' για την προστασία των ανατολικών χωρών από τις ρωσικές αεροπορικές εισβολές — ένα πρότζεκτ που προωθείται επί του παρόντος έντονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα την ιδέα ενός ''Drone Wall'', αλλά θα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε όσον αφορά τις προσδοκίες(γι' αυτό). Δεν μιλάμε για μια ιδέα που θα υλοποιηθεί τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε σε ένα πάνελ στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, στο οποίο συμμετείχε ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους., όπως μεταδίδει το Politico.

«Πρέπει να σκεφτούμε και να δράσουμε με βάση τις προτεραιότητες και υπάρχουν και άλλες, νομίζω. Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός.

«Άμυνα με drones, φυσικά, αλλά όχι με ''drone wall''», τόνισε, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες ανάπτυξης και προμηθειών είναι αρκετά ευέλικτες λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία.

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Νορβηγίας τις τελευταίες εβδομάδες. Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πέρασαν επίσης στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πριν εκδιωχθούν. Αυτό αυξάνει την πίεση στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ για αντίδραση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους φιλοξένησε μια συνάντηση με χώρες της ανατολικής πλευράς, συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, για να συζητήσουν για το ''Drone Wall''.

Έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να είναι έτοιμο σε ένα χρόνο. Η Επιτροπή εργάζεται πάνω στις τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες του σχεδίου.

Σημειώνεται πως το σχέδιο για το ''Drone Wall'' θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη.

«Να επενδύσουμε γρήγορα»

Παρά την ανησυχία για την υπερβολική δέσμευση σε ένα ''Drone Wall'', οι χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναπτύξουν και να αγοράσουν γρήγορα τεχνολογία για την αντιμετώπιση των drones, δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς, μιλώντας στο ίδιο πάνελ.

«Πρέπει όλοι να επενδύσουμε σε πιο αποτελεσματικά συστήματα καταπολέμησης των drones για να προστατεύσουμε ολόκληρη την ανατολική πλευρά», είπε ο ίδιος και σημείωσε: «Πρέπει να συνεργαστούμε με την Ουκρανία και να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι από ό,τι είμαστε τώρα».

«Μιλάμε για μήνες ή και χρόνια: δεν έχουμε χρόνο επειδή οι εισβολές με drones είναι ήδη εδώ», τόνισε ο Ολλανδός υπουργός, προσθέτοντας ότι η κατάρριψη φθηνών ρωσικών drones με ακριβά μαχητικά αεροσκάφη δεν είναι αποτελεσματική. Σημειώνεται πως ολλανδικά F-35 συμμετείχαν στην κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο ίδιος συμφώνησε με τον Κουμπίλιους, καθώς και με άλλους υπουργούς εθνικής άμυνας που ήταν παρόντες στη Βαρσοβία, και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην κατασκευή μιας κοινής ασπίδας αεράμυνας, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας νωρίτερα τη Δευτέρα, απευθυνόμενος στο συνέδριο μέσω βιντεοκλήσης. «Η απάντηση πρέπει να είναι κοινή, γρήγορη και να μην αφήνει καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας», είπε.

Πολλοί από τους ομιλητές επεσήμαναν ότι η Ουκρανία έχει δημιουργήσει τρομερές αεράμυνες επανδρωμένες από έμπειρους στρατιώτες και εμπλέκεται σε έναν τεχνολογικό ανταγωνισμό εξοπλισμών με τη Ρωσία, δίνοντάς της κρίσιμα πλεονεκτήματα έναντι των ευρωπαϊκών στρατών.

Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο για την Ευρώπη να αναπαράγει αυτές τις ίδιες δυνατότητες χωρίς να βρίσκεται υπό το ίδιο επίπεδο απειλής με την Ουκρανία.

Ο Χάννο Πέβκουρ, υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, προειδοποίησε ότι παρά τις τεράστιες προσπάθειές της, η Ουκρανία «δεν μπορεί να καταστρέψει τα πάντα», προσθέτοντας ότι εάν η Ευρώπη κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση, οι χώρες θα μπορούσαν να καταλήξουν να δαπανούν το 10% των αμυντικών προϋπολογισμών σε εφεδρικές δυνατότητες σε μια εποχή που δεν υπάρχει κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία.

Τόσο ο Κουμπίλιους, όσο και ο Πιστόριους δήλωσαν επίσης ότι οι «προκλήσεις» της Ρωσίας αυξάνονται. «Η Ρωσία γίνεται όλο και μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ», τόνισε ο Πιστόριους.

Συμφώνησε με την προειδοποίηση του Ζελένσκι πως «η Ρωσία δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει».

«Η Ρωσία αποτυγχάνει, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο»

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι «η Ρωσία αποτυγχάνει, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο», σύμφωνα με τον Guardian.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ακόμη και το ακροδεξιό AfD - θεωρεί τα πρόσφατα περιστατικά ως αδικαιολόγητη παραβίαση της κυριαρχίας, τα οποία οδήγησαν στο να υπάρξει μία συντονισμένη απάντηση.

«Επομένως, βρισκόμαστε σε μια πολύ αποφασιστική στιγμή, αλλά... υπάρχουν επίσης πολλές αλλαγές για εμάς αν μείνουμε συντονισμένοι όπως τώρα», σημείωσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.