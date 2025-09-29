Λογαριασμός
Η Ρωσία αποσύρεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Το ρωσικό κοινοβούλιο τάχθηκε προηγουμένως υπέρ της απόσυρσης από τη σύμβαση- Είχε επικυρωθεί από τη Μόσχα το 1998- Ο σχετικός νόμος υπογράφθηκε από τον Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νόμο που αποκηρύττει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.

Το ρωσικό κοινοβούλιο τάχθηκε προηγουμένως υπέρ της απόσυρσης της χώρας από τη σύμβαση, την οποία είχε επικυρώσει η Μόσχα το 1998.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε το κοινοβούλιο, η αποκήρυξη από την Ρωσία έρχεται σε απάντηση προς την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να δεχθεί τη συμμετοχή Ρώσου αντιπροσώπου σε επιτροπή που επιβλέπει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων.

