Γαλλία: Σπαθί του Ναπολέοντα θα δημοπρατηθεί στο Παρίσι

Ένα σπαθί που ανήκε στον Ναπολέοντα, το οποίο είχε παραγγείλει «για προσωπική του χρήση» το 1802, θα βρεθεί στο επίκεντρο δημοπρασίας που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου στο Παρίσι.

Η αξία του σπαθιού, που δημοπρατείται από τον οίκο Giquello, εκτιμάται μεταξύ 700.000 και 1 εκατ. ευρώ.

«Ο Βοναπάρτης, τότε Πρώτος Ύπατος, παρήγγειλε αυτήν τη σπάθη μεταξύ 1802 και 1803 από τον Νικολά-Νοέλ Μπουτέ, διευθυντή του εργοστασίου όπλων των Βερσαλλιών, ο οποίος ήταν αναγνωρισμένος ως ο μεγαλύτερος οπλουργός της εποχής του», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Hôtel Drouot όπου θα φιλοξενηθεί η δημοπρασία.

Αφού έγινε αυτοκράτορας, ο Ναπολέων «την κράτησε μέχρι το τέλος της βασιλείας του, προτού την προσφέρει στον Εμανουέλ ντε Γκρουσί», πιστό υποστηρικτή του, τον οποίο αργότερα προήγαγε στη θέση του τελευταίου Στρατάρχη της Αυτοκρατορίας.

Ένα πανομοιότυπο σπαθί, που είχε επίσης παραγγείλει ο Ναπολέων, φυλάσσεται στο Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Οι δημοπρασίες αντικειμένων του Ναπολέοντα προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον δύο και πλέον αιώνες μετά τον θάνατο του «Αυτοκράτορα των Γάλλων», ο οποίος πέθανε στην εξορία το 1821 σε ηλικία 51 ετών, αφού νωρίτερα είχε καταφέρει να κυριαρχήσει στην Ευρώπη.

Δύο πιστόλια του Ναπολέοντα είχαν πωληθεί για 1,69 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία τον Ιούλιο του 2024.

Τον Μάρτιο, αντίγραφο του Αστικού Κώδικα του Ναπολέοντα (Ναπολεόντειος Κώδικας), που ανήκε στον αυτοκράτορα, πουλήθηκε σε δημοπρασία για 395.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.