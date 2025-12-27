Ανησυχία στην Ελβετία για τη Ρωσία: «Δεν μπορούμε να αμυνθούμε σε περίπτωση πλήρους εισβολής»

Η Ελβετία δεν μπορεί να αμυνθεί ενάντια σε μια πλήρη επίθεση και πρέπει να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες λόγω των αυξανόμενων κινδύνων από τη Ρωσία, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεών της, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η χώρα είναι προετοιμασμένη για επιθέσεις από «μη κρατικούς παράγοντες» σε κρίσιμες υποδομές και για κυβερνοεπιθέσεις, αλλά ο στρατός της εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά κενά στον εξοπλισμό, δήλωσε ο Τόμας Σούσλι στην εφημερίδα NZZ. «Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να αμυνθούμε ενάντια σε απειλές από απόσταση ή ακόμη και σε μια πλήρη επίθεση κατά της χώρας μας», δήλωσε ο Σούσλι , ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του έτους.

«Είναι βαρύ να γνωρίζεις ότι σε περίπτωση πραγματικής έκτακτης ανάγκης, μόνο το ένα τρίτο όλων των στρατιωτών θα είναι πλήρως εξοπλισμένο», δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. Η Ελβετία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες, εκσυγχρονίζει τα πυροβόλα και τα συστήματα εδάφους και αντικαθιστά τα παλαιά μαχητικά αεροσκάφη με Lockheed Martin F-35.

Ωστόσο, το σχέδιο βρίσκεται αντιμέτωπο με το υψηλό κόστος, ενώ οι επικριτές αμφισβητούν τις δαπάνες για πυροβολικό και πυρομαχικά εν μέσω των περιορισμένων ομοσπονδιακών οικονομικών πόρων.

Ο Σούσλι δήλωσε ότι η στάση απέναντι στον στρατό δεν έχει αλλάξει παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη. Κατηγόρησε την απόσταση της Ελβετίας από τη σύγκρουση, την έλλειψη πρόσφατης εμπειρίας από πόλεμο και την εσφαλμένη πεποίθηση ότι η ουδετερότητα προσφέρει προστασία.

«Αλλά αυτό είναι ιστορικά ανακριβές. Υπάρχουν αρκετές ουδέτερες χώρες που ήταν άοπλες και παρασύρθηκαν σε πόλεμο. Η ουδετερότητα έχει αξία μόνο αν μπορεί να υπερασπιστεί με όπλα», προειδοποίησε.

Η Ελβετία έχει δεσμευτεί να αυξήσει σταδιακά τις αμυντικές δαπάνες σε περίπου 1% του ΑΕΠ έως το 2032, από περίπου 0,7% σήμερα – πολύ κάτω από το επίπεδο του 5% που έχουν συμφωνήσει οι χώρες του ΝΑΤΟ.

Με αυτόν τον ρυθμό, ο ελβετικός στρατός θα είναι πλήρως έτοιμος μόνο γύρω στο 2050. «Πρόκειται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένης της απειλής», δήλωσε ο Σούσλι.

Πηγή: skai.gr

