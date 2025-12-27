Ιταλία: Εννέα συλλήψεις για χρηματοδότηση της Χαμάς μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας

Σε επιχείρηση της ιταλικής αστυνομίας και του ειδικού σώματος της οικονομικής αστυνομίας της χώρας πραγματοποιήθηκαν σήμερα εννέα συλλήψεις με την κατηγορία χρηματοδότησης της Χαμάς με συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα, σύμφωνα με την ιταλική δικαιοσύνη, αποστέλλονταν μέσω οργανώσεων οι οποίες, επισήμως, δραστηριοποιούνταν στον τομέα του εθελοντισμού και της αποστολής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό. Κατά την σημερινή επιχείρηση συνελήφθη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν.

Terrorismo, associazioni italiane finanziano Hamas: nove arresti e otto milioni sequestrati https://t.co/OYsrXBakYb — Repubblica (@repubblica) December 27, 2025

Σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης της Χαμάς, λειτούργησε, συνολικά, για είκοσι χρόνια. H επιχείρηση συντονίσθηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Χανούν ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων που εξασφάλισε κατά την διάρκεια εκστρατειών υπέρ του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού, για την άμεση, οικονομική στήριξη της Χαμάς ή οργανώσεων που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.

Πηγή: skai.gr

