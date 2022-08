Κατεδαφίστηκαν δύο παράνομοι ουρανοξύστες στην Ινδία - Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους - Δείτε video

Χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν σήμερα για περίπου 10 ώρες από τα διαμερίσματά τους, τα οποία βρίσκονται κοντά σε δύο ουρανοξύστες στα προάστια του Νέου Δελχί που κατεδαφίστηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη, καθώς η κατασκευή τους κρίθηκε παράνομη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία είχαν αναπτυχθεί για την αναμενόμενης διάρκειας 9 ως 15 δευτερολέπτων επιχείρηση κατεδάφισης των δύο μεγάλων κτιρίων ύψους 103 μέτρων, στα οποία υπήρχαν 850 ακατοίκητα διαμερίσματα.

Οι αρχές έχουν, επίσης, εκτρέψει την κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από τους ουρανοξύστες Apex και Ceyane, οι οποίοι βρίσκονται σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο που ενώνει το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Ινδίας, το Ουτάρ Πραντές, με την πρωτεύουσα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε πέρυσι εντολή να γκρεμιστούν οι δύο ουρανοξύστες που βρίσκονται στην περιοχή Νόιντα έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, αποφαινόμενο ότι παραβιάζουν πολλούς κανόνες δόμησης και πυρασφάλειας.

Finally #TwinTowers razed down. 3,700kgs of explosives bring down Noida Supertech twin towers after years long legal battle over violation of construction laws. #SupertechTwinTowers pic.twitter.com/oL8zyXNt5O