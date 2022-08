Ολλανδία: Έξι οι νεκροί στο δυστύχημα με το φορτηγό κοντά στο Ρότερνταμ

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη χθες, Σάββατο, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων που δειπνούσε σε εξωτερικό χώρο κοντά στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ολλανδική αστυνομία.

«Έχουμε τώρα έξι ανθρώπους που σκοτώθηκαν και επτά που τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά, μετά το χθεσινό δυστύχημα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Μίριαμ Μπόερς.

Ένας πρώτος απολογισμός του δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες βράδυ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 30 χιλιομέτρων νοτίως του Ρότερνταμ.

«Κάποια στιγμή ένα φορτηγό ξέφυγε από τον δρόμο και έπεσε στους ανθρώπους που έκαναν πάρτι» ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ελιάν Μαστβάικ στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Rijnmond.

BREAKING: Truck crashes into neighborhood barbeque near Rotterdam; at least 3 dead, others injured, Dutch police say pic.twitter.com/6lYLlGSEXg