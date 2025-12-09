Η Ρωσία αναστέλλει πτήσεις σε τέσσερα αεροδρόμια και προειδοποιεί τους κατοίκους για επιθέσεις με drones

Αρκετές περιοχές στη νότια και δυτική Ρωσία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίς την Τρίτη και τέσσερα αεροδρόμια ανέστειλαν τις λειτουργίες τους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι προσωρινοί περιορισμοί στα αεροδρόμια του Βλαδικαύκαζ, του Γκρόζνι και του Μάγκας επηρέασαν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων, ανέφερε η ρωσική υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών Rosaviatsia.

Με πορτοκαλί: Αεροδρόμια όπου έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών - Αεροδρόμιο Vladikavkaz (Μπεσλάν), Αεροδρόμιο Grozny (Σέβερνι) και Αεροδρόμιο Magas.

Μια άλλη νότια πόλη, το Μοζντόκ, όπου βρίσκεται στρατιωτικό αεροδρόμιο, έκλεισε επίσης τον εναέριο χώρο της, όπως δημοσίευσε ο κυβερνήτης της Βόρειας Οσετίας Σεργκέι Μενιάιλο στο κανάλι του στην πλατφόρμα μηνυμάτων Telegram.

Οι ηγέτες τριών ρωσικών περιοχών - του Βορόνεζ, της Βόρειας Οσετίας και της Καμπαρντίνο-Μπαλκαρίας - δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν απειλές για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι κάτοικοι θα πρέπει να καλυφθούν σε εσωτερικούς χώρους και να μείνουν μακριά από παράθυρα, δήλωσε ο κυβερνήτης του Βορόνεζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ. Ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν πιο αργές συνδέσεις τηλεφώνου και διαδικτύου, πρόσθεσαν οι περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Πηγή: skai.gr

