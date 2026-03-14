Μια δραματική μερική κατάρρευση έπληξε ένα από τα πολύτιμα ιστορικά μεσαιωνικά φρούρια της Ισπανίας, στρέφοντας εκ νέου την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και καθυστερημένες αναστηλώσεις. Η ξαφνική κατάρρευση σόκαρε τουρίστες και ντόπιους.

🇪🇸 | Se derrumba parte del castillo de Escalona en Toledo, España, durante la mañana del sábado.

March 14, 2026

Επισκέπτες που περίμεναν να εισέλθουν στο Castillo de Escalona στο Τολέδο είδαν έναν πύργο να καταρρέει γύρω στις 10:30 π.μ. το Σάββατο. Σύννεφα σκόνης υψώθηκαν καθώς οι πέτρες έπεφταν, αλλά οι έγκαιρες προειδοποιήσεις από παρευρισκόμενους διασφάλισαν ότι όλοι κατάφεραν να απομακρυνθούν. Τουρίστες κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο, με κραυγές συναγερμού να ακούγονται λίγο πριν το οικοδόμημα υποχωρήσει εντελώς. Πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε κοντινή απόσταση υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα συντρίμμια.

Ο δήμαρχος Álvaro Gutiérrez εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη εκ μέρους ολόκληρης της κοινότητας. Οι αρχές απέκλεισαν γρήγορα τη ζώνη και ακύρωσαν όλες τις προγραμματισμένες επισκέψεις για το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες εβδομάδες. Εμπειρογνώμονες από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Καστίλλης-Λα Μάντσα θα φτάσουν την Κυριακή για να αξιολογήσουν όχι μόνο τον πεσμένο πύργο, αλλά και να διενεργήσουν πλήρη έλεγχο στα υπόλοιπα τείχη και οχυρώσεις προς αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας είχε ενισχύσει τον τουρισμό

Το κάστρο της Εσκαλόνα, με ιστορία πάνω από 1.000 χρόνια, άνοιξε για το κοινό για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2025, αφού το τοπικό συμβούλιο το αγόρασε τον Οκτώβριο του 2024. Αυτή η εξαγορά μετέτρεψε ένα επί μακρόν ιδιωτικό ερείπιο σε δημοφιλή πολιτιστικό χώρο, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες που επιθυμούσαν να εξερευνήσουν τους αμυντικούς πύργους, τα υπολείμματα του παλατιού και την πανοραμική θέα στον ποταμό Alberche. Τα σχέδια για εργασίες αποκατάστασης σε αρκετούς πύργους, συμπεριλαμβανομένου του πληγέντος, είχαν προχωρήσει σημαντικά.

Δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες καθυστέρησαν πολύ για να αποτρέψουν το συμβάν του Σαββάτου. Τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, χωρίς άμεσες ενδείξεις δόλου ή ασυνήθιστων αιτιών πέρα από την παλαιότητα και την πιθανή δομική κόπωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.