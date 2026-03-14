Ο Λίβανος αποδέχθηκε μια γαλλική πρόταση ως βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εξετάζουν το πλαίσιο, ανέφερε το Axios το Σάββατο, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.

Το αναφερόμενο πλαίσιο έρχεται τη στιγμή που το Ισραήλ προετοιμάζεται να επεκτείνει σημαντικά τη χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο, με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους να δηλώνουν στο Axios ότι η Ιερουσαλήμ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας προέλασης για την κατάληψη της περιοχής νότια του ποταμού Λιτάνι και την εξάρθρωση των υποδομών της Χεζμπολάχ. Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο από τον πόλεμο του 2006.

Τα στάδια της πρότασης

Σύμφωνα με το Axios, η Γαλλία επιθυμεί το Ισραήλ και ο Λίβανος να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, με αμερικανική και γαλλική υποστήριξη, για μια πολιτική διακήρυξη που θα οριστικοποιηθεί εντός ενός μηνός. Οι συνομιλίες θα ξεκινούσαν μεταξύ ανώτερων διπλωματών και αργότερα θα μεταφέρονταν σε ανώτερους πολιτικούς ηγέτες, με το Παρίσι να προτείνεται ως τόπος διεξαγωγής.

Η διακήρυξη θα περιλαμβάνει:

Μια αρχική αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο.

Δέσμευση της Βηρυτού να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ισραήλ.

Επαναβεβαίωση της δέσμευσης στο Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2024.

Δέσμευση του Λιβάνου για την πρόληψη επιθέσεων κατά του Ισραήλ από το έδαφός του και εφαρμογή εγχώριου σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Αποχώρηση και Αφοπλισμός

Η πρόταση προβλέπει την επανατοποθέτηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ το Ισραήλ θα αποχωρήσει, εντός ενός μηνός, από περιοχές που κατέλαβε από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL θα επαληθεύουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον νότο, ενώ ένας ξεχωριστός συνασπισμός υπό την εντολή του ΟΗΕ θα επιβλέπει τον αφοπλισμό στον υπόλοιπο Λίβανο.

Συμφωνία μη επίθεσης

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι ο Λίβανος θα δηλώσει την ετοιμότητά του να διαπραγματευτεί μια μόνιμη συμφωνία μη επίθεσης με το Ισραήλ. Η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί εντός δύο μηνών και θα τερματίσει επίσημα την εμπόλεμη κατάσταση που υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών από το 1948. Μετά την υπογραφή, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο που ελέγχουν οι δυνάμεις του IDF από τον Νοέμβριο του 2024.

Το τελικό στάδιο της γαλλικής πρότασης οραματίζεται την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου και Λιβάνου-Συρίας μέχρι το τέλος του 2026.

Πολιτικές εξελίξεις

Ο Λιβανέζος πρόεδρος, Joseph Aoun, έχει ήδη διορίσει διαπραγματευτική ομάδα.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αναθέσει στον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ron Dermer, τη διαχείριση του φακέλου και τον συντονισμό με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ωστόσο, αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια συμφωνία είναι απίθανη χωρίς την ισχυρή ηγεσία των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.