Η Ινδία καταδικάζει τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν

Η Ινδία καταδίκασε τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν εντός του Αφγανιστάν, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο αμάχων και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, ο Randhir Jaiswal, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, περιέγραψε τις επιδρομές ως «ακόμη μία πράξη επιθετικότητας από το πακιστανικό κατεστημένο, το οποίο παραμένει εχθρικό στην ιδέα ενός κυρίαρχου Αφγανιστάν».

Ανησυχίες για θύματα αμάχων και ζημιές σε υποδομές

Η πρόσφατη πακιστανική αεροπορική επιδρομή αναφέρεται ότι είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και ζημιές σε τοπικές υποδομές. Αξιωματούχοι της αεροπορικής εταιρείας Kam Air αποκάλυψαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η αεροπορία στόχευσε αποθέματα καυσίμων στο Αεροδρόμιο της Κανταχάρ. Αυτό το συγκεκριμένο απόθεμα καυσίμων προοριζόταν για χρήση σε πτήσεις προς τη Μέκκα (Hajj) αργότερα φέτος, εγείροντας ανησυχίες για πιθανές διακοπές στις αεροπορικές υπηρεσίες.

Ο Αφγανός εκπρόσωπος Zabihullah Mujahid κατηγόρησε το Πακιστάν για επίθεση σε μη στρατιωτικές υποδομές και ισχυρίστηκε ότι προηγούμενες επιδρομές είχαν επίσης στοχεύσει πολιτικές αποθήκες καυσίμων ιδιοκτησίας ενός εμπόρου ονόματι Haji Khan Zadah. Η ανάρτηση του Mujahid στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισε τον αντίκτυπο αυτών των επιθέσεων στις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες και στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ΟΗΕ αναφέρει αυξανόμενο αριθμό νεκρών αμάχων

Η Αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) ανέφερε μια ανησυχητική αύξηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων που συνδέονται με τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και 14 άλλοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, κατά τη διάρκεια σειράς επιδρομών στην περιοχή Pul-e-Charkhi της Καμπούλ. Η UNAMA κάλεσε για άμεση παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να μετριαστεί η περαιτέρω απώλεια ζωών αμάχων.

Η αποστολή τόνισε ότι οι άμαχοι επηρεάζονται δυσανάλογα κατά τη διάρκεια αυτής της κλιμάκωσης της βίας. Από τις 26 Φεβρουαρίου, η UNAMA κατέγραψε συνολικά 75 θανάτους αμάχων και τραυματισμούς 193 ατόμων λόγω συνεχιζόμενων ένοπλων συγκρούσεων. Η κλιμάκωση της βίας έχει προκαλέσει σημαντικές ανθρωπιστικές ανησυχίες, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Συνεχιζόμενη διασυνοριακή βία και περιφερειακή σταθερότητα

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, αναφέρθηκε ότι πακιστανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή Alisher-Terezai της επαρχίας Khost περιελάμβαναν πυρά πυροβολικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων μελών μιας οικογένειας και τον τραυματισμό τριών άλλων. Η κατάσταση υπογραμμίζει την επιδείνωση της ασφάλειας και την κλιμάκωση των εντάσεων σε περιοχές παρακείμενες στη Γραμμή Ντουράντ (Durand Line), προκαλώντας εκκλήσεις για επείγοντα διπλωματικά μέτρα για την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Πηγή: skai.gr

