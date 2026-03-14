Τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να γύρει την πλάστιγγα του πολέμου προς το μέρος των ΗΠΑ και του Ισραήλ θέλει να πετύχει το αμέσως επόμενο διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Με νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εκ νέου από τις χώρες να λάβουν τα μέτρα τους και υποσχέθηκε οι ΗΠΑ να είναι δίπλα τους:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοκληρωτικά το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του Πορθμού του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς θα βοηθήσουμε πολύ».

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, το «κλείδί» στο σχέδιο του Τραμπ για τον έλεγχο των Στενών είναι οι 5.000 Αμερικανοί πεζοναύτες, τους οποίους στέλνουν οι ΗΠΑ στην περιοχή.

Όπως διέρρευσε, ο Τραμπ και το επιτελείο του φέρονται να έχουν σχεδιάσει μία «μικρή εισβολή», μία περιορισμένη χερσαία επιχείρηση, προκειμένου να αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, με την ενίσχυση του πολεμικού στόλου -ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τη συνδρομή και άλλων συμμαχικών χωρών, οι οποίες έχουν συμφέροντα στην περιοχή- εκτιμάται ότι θα υπάρξει απόλυτος έλεγχος της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα Στενά, μετριάζοντας από τη μία τις συνέπειες του πολέμου καιθ στερώντας από την άλλη το βασικό «όπλο» της Τεχεράνης.

Με δηλώσεις του το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές για σαρωτικά κτυπήματα στο Ιράν και δήλωσε ότι τα ισχυρότερα πλήγματα προς το Ιράν αναμένονται μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, απέρριψε ασυζητητί το ενδεχόμενο έναρξης συνομιλιών με το Ιράν για την εξεύρεση μιας διπλωαμτικής εξόδου από τον πόλεμο, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν και οι δηλώσεις των Ιρανών, οι οποίοι απέρριψαν κάθε ενδεχόμενο συζήτησης, αν δεν σταματήσουν άμεσα οι βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κινείται προς κλιμάκωση, καθώς τόσο η μία πλευρά, όσο και η άλλη, εμφανίζονται ανυποχώρητες.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, δόθηκε εντολή στη μονάδα αποβασης πεζοναυτών USS Tripoli, η οποία είχε τη βάση της στην Ιαπωνία, να μεταβεί «αμέσως» στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, προκειμένου να λάβει οδηγίες για την επιχείρηση που θα ακολουθήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση πότε θα ξεκινήσει η συνοδεία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, απάντησε «πολύ σύντομα».

Όπως αναφέρει το BBC, αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα μετακινήθηκαν από τη Νότια Κορέα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, προκειμένου να ενισχύσουν τις γραμμές του μετώπου, καθώς οι εξελίξεις δεν φαίνεται να είναι τόσο ευοίωνες, όσο τις περιγράφει στις δημόσιες τοποθετήσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όλα δείχνουν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν θα φτάσε στην κλιμάκωσή του, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητεί μία διέξοδο από μία κατάσταση, την οποία φαίνεται να μην είχε εκτιμήσει επαρκώς.





Πηγή: skai.gr

