Αλγερία: Εξάρθρωση «δικτύου κατασκόπων», Αλγερινών και Μαροκινών

Η εισαγγελία της Τλεμσέν, στη δυτική Αλγερία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή τις συλλήψεις επτά υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων με υπηκοότητα του Μαρόκου, που φέρονται να ανήκαν σε «δίκτυο κατασκοπείας», χονδρικά μια εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές του Σαββάτου 7ης Σεπτεμβρίου.

«Δικαστής (...) διέταξε (χθες) Κυριακή την προφυλάκιση επτά προσώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Μαροκινών, μετά την πρόσφατη εξάρθρωση δικτύου κατασκοπείας και συλλογής πληροφοριών, με σκοπό να υπονομευθεί η κρατική ασφάλεια», ανέφερε η εισαγγελία της πόλης, που γειτνιάζει με το Μαρόκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων APS.

Έχει αρχίσει να διενεργείται δικαστική έρευνα σε βάρος των «προσώπων που εντοπίστηκαν στην έρευνα», καθώς κατηγορούνται για «συλλογή πληροφοριών επ’ ωφελεία ξένης χώρας», για το «έγκλημα της κατασκοπείας» καθώς και «παράνομη είσοδο στην επικράτεια για τους τρεις μαροκινούς υπηκόους», κατά την ίδια πηγή.

«Το κύκλωμα στρατολογούσε μαροκινούς και αλγερινούς πολίτες με σκοπό να καταφέρει πλήγμα σε αλγερινούς θεσμούς ασφαλείας και δημόσιας διοίκησης», επέμεινε η εισαγγελία.

Στην Αλγερία διεξάγονται το Σάββατο προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο απερχόμενος πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν χαρακτηρίζεται μεγάλο φαβορί. Θα αντιμετωπίσει τον ισλαμιστή υποψήφιο Αμπνταλάλι Χασάνι και τον σοσιαλιστή πολιτικό Γιούσεφ Αουσίσα.

Κατά την εισαγγελία της Τλεμσέν, μετά τη σύλληψη την 24η Αυγούστου υπηκόου του Μαρόκου, ο οποίος «εισήλθε παράνομα» στην αλγερινή επικράτεια και κατονομάστηκε με τα αρχικά «Ζ.Μ.», αποκαλύφθηκε η υπόθεση «κατασκοπείας» αυτή, χάρη σε δεδομένα που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνό του.

Ο ύποπτος εργαζόταν, πάντα σύμφωνα με την εισαγγελία, «στο πλαίσιο δικτύου κατασκοπείας και συλλογής πληροφοριών για λογαριασμού ξένου κράτους», στο οποίο είχαν επίσης ενταχθεί «μαροκινοί και αλγερινοί υπήκοοι».

Μετά τη σύλληψή του, άλλα έξι πρόσωπα, τρεις Αλγερινοί και τρεις Μαροκινοί, τέθηκαν υπό κράτηση την 28η Αυγούστου.

Το Αλγέρι προχώρησε στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ραμπάτ τον Αύγουστο του 2021, καταγγέλλοντας σειρά «εχθρικών ενεργειών» του γειτονικού βασιλείου, κυρίως ως προς τη διεκδικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ και την υποστήριξη στους αυτονομιστές του Κινήματος για την Αυτονομία της Καβυλίας (ΚΑΚ), το οποίο οι αλγερινές αρχές χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση.

Το Μαρόκο χαρακτήρισε «εντελώς αδικαιολόγητη» την απόφαση αυτή, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της γειτονικής του χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

