Γουιάνα: Κατασχέθηκαν πάνω από 4 τόνοι κοκαΐνης που προορίζονταν για την Ευρώπη

Οι αρχές της Γουιάνας, αγγλόφωνης χώρας της νότιας Αμερικής, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή την κατάσχεση ποσότητας κάπου 4,4 τόνων κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων, που είχε θαφτεί σε διάδρομο αποπροσγειώσεων μυστικού αεροδρομίου, προκειμένου να μεταφερθεί διά θαλάσσης στην Ευρώπη.

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν κρυμμένα σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Τζέιμς Σιγκ, επικεφαλής μονάδας δίωξης ναρκωτικών της υπηρεσίας τελωνείων της μικρής χώρας.

Ο κ. Σιγκ εξήγησε ότι οι διακινητές είχαν σκάψει τρύπες στο έδαφος για να κρύψουν την ποσότητα των ναρκωτικών και κατόπιν τις είχαν καλύψει με ξυλεία.

Διευκρίνισε ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη μέχρι στιγμής.

Τον Μάρτιο, οι αρχές της Γουιάνας κατέσχεσαν μισό τόνο κοκαΐνης και συνέλαβαν δυο υπηκόους Βενεζουέλας, που τη μετέφεραν με εξωλέμβιο σε ποταμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

