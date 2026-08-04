Οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκονται σε «πολύ προχωρημένο στάδιο», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, προσθέτοντας ότι κυκλοφορούν ήδη προσχέδια μιας πιθανής συμφωνίας.

Ερωτηθείς για τις αντικρουόμενες δηλώσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων σχετικά με το αν διεξάγονται ή όχι διαπραγματεύσεις, ο αλ-Ανσάρι απάντησε ότι «μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με τη συμμετοχή όλων των πλευρών. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για μια διπλωματική λύση.»

Όπως είπε, υπάρχουν «εν εξελίξει προσπάθειες επί του πεδίου» για την αποκλιμάκωση της κρίσης, οι οποίες βρίσκονται σε «πολύ προχωρημένο στάδιο».

«Συνεργαζόμαστε με όλες τις πλευρές για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος του Κατάρ πρόσθεσε ότι οι χώρες της περιοχής συνεργάζονται στενά για την εξεύρεση λύσης, ενώ η Ντόχα συντονίζεται πολύ στενά με το Ομάν για να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς και την ανταλλαγή ιδεών και προσχεδίων.

«Προσχέδια ανταλλάσσονται συνεχώς... Μπορώ να σας πω ότι έχει διαμορφωθεί το κείμενο μιας πιθανής συμφωνίας και κυκλοφορεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών», δήλωσε.

Ο αλ-Ανσάρι διευκρίνισε ότι ο άμεσος στόχος των μεσολαβητών είναι η επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης συμφωνίας που θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθείας συνάντηση».

«Ελπίζουμε ότι, αν οι συνομιλίες επαναληφθούν σύντομα, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε μια ευρύτερη συμφωνία που θα μας οδηγήσει ξανά σε μια κατάσταση ειρήνης στην περιοχή», κατέληξε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία σήμερα, Τρίτη, ή αύριο, Τετάρτη, για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των εμπορικών πλοίων.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Squawk Box του CNBC. «Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Στενού και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση σε αυτή τη σύγκρουση».

Ερωτηθείς αν η συμφωνία θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι θα προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Θα υπάρχει ελευθερία διέλευσης», είπε. «Παρότι η κατάσταση παραμένει κάπως αβέβαιη τις τελευταίες ημέρες, είδαμε ήδη αρκετά πλοία να διέρχονται από το Στενό».

Μετά τις δηλώσεις του Μπέσεντ, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο υποχώρησαν κατά περίπου 4%, με την τιμή να διαμορφώνεται κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι το Ιράν βρίσκεται μπροστά στην «τελευταία ευκαιρία» να καταλήξει σε συμφωνία. Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι μόνες συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι με το Ομάν και αφορούν το Στενό του Ορμούζ, ενώ δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικές συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα.

«Γίνονται αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, απαντώντας σε ερώτηση για τις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ. «Αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία», ανέφερε.

Ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι «πολλά συμβαίνουν στο παρασκήνιο». «Μιλάμε και με τις δύο πλευρές. Ο μοναδικός μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι να συμφωνήσουν τουλάχιστον να καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών», είπε.





Πηγή: skai.gr

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