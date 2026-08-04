Δεν σηκώνει αστεία ο Ερντογάν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τούρκος κωμικός και σκιτσογράφος Ντενίζ Γκιόκτας κρατείται στη φυλακή μετά τη σύλληψή του λόγω των πολιτικών αστείων του που ενόχλησαν την κυβέρνηση, ειδικά την παράσταση «Νεκρά Θάλασσα».

Μετά από έναν μήνα στη φυλακή, ο Γκιόκτας περιγράφει την επίδραση της κοινωνικής απομόνωσης, της έλλειψης ηλιακού φωτός και αέρα, που προκαλούν μόνιμη φυσική και ψυχική βλάβη στους κρατούμενους.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δηλώνει ότι παραμένει σε καλή υγεία και έχει καλή διάθεση.

Όλοι θυμούνται πριν από ένα μήνα τη σκηνή στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης όταν δυο αστυνομικοί κρατώντας «παραμάσχαλα» έναν νέο που είχε φτάσει από διακοπές στο εξωτερικό, τον οδήγησαν έξω από την αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων για ανάκριση.



Ο νεαρός stand-up κωμικός και σκιτσογράφος Ντενίζ Γκιόκτας βρίσκεται τώρα στη φυλακή γιατί το μαύρο του χιούμορ και τα πολιτικά του αστεία ενόχλησαν την κυβέρνηση, ιδιαίτερα η παράσταση του με τον τίτλο «Νεκρά Θάλασσα». Ο Γκοκτάς μετά τον πρώτο μήνα στη φυλακή έκανε ανάρτηση χθες στο λογαριασμό του όπου περιέγραψε τι βιώνει: «Η έλλειψη ηλιακού φωτός, η έλλειψη αέρα και η κοινωνική απομόνωση αναπόφευκτα προκαλούν μόνιμη φυσική και ψυχική βλάβη. Υπάρχουν κρατούμενοι που περνούν μέρες και εβδομάδες χωρίς να ακούν ανθρώπινη φωνή εκτός από τις ονομαστικές κλήσεις. Είναι ένα σύστημα που απομονώνει πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε όταν σκεφτόμαστε τη φυλακή». Ανέφερε πάντως ότι ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του και έχει καλή διάθεση.



«Αν αυτή είναι η ανταμοιβή για το ό,τι κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει, τότε ο πιο ήρεμος ύπνος βρίσκεται εδώ», ανέφερε ο Γκιοκτάς.



Ο πασίγνωστος πλέον κωμικός συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» και της «δημόσιας υποκίνησης μίσους και εχθρότητας». Βρίσκεται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Καράτεπε από τις 3 Ιουλίου.

Πολιτικές εξελίξεις προκαλούν το ενδιαφέρον

Νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία δημοσκοπήσεων ORC που έγινε μεταξύ 27-29 Ιουλίου 2026 σε 1920 άτομα σε 26 επαρχίες, έθεσε το ερώτημα τι θα ψήφιζαν οι τούρκοι πολίτες «εάν διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές αυτήν την Κυριακή». Οι απαντήσεις παρουσιάζουν εντυπωσιακή αλλαγή στην προτιμήσεις του εκλογικού σώματος.



Σύμφωνα με την έρευνα, το ΑΚΡ καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 32,5% των ψήφων, ενώ το Νέο Κόμμα του Οζγκιούρ Οζέλ, έρχεται δεύτερο με 19,4%.



Πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις το ΡΛΚ του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου που έρχεται τρίτο με 11,8%.



Πολλοί πιστεύουν ότι η ραγδαία άνοδος του «Νέου Κόμματος» θα εντείνει τη φθορά του ΡΛΚ απειλώντας ίσως και την κυριαρχία του προέδρου Ερντογάν.



Πηγή: Deutsche Welle

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