Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως συνέλαβαν άτομα «που εμπλέκονται» στην επίθεση αυτοκτονίας εναντίον μιας εκκλησίας στη Δαμασκό, η οποία στοίχισε χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να συλλάβουν πολλούς εγκληματίες που εμπλέκονται στην επίθεση εναντίον της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία», κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης κοντά στη Δαμασκό, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο Telegram.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Άνας Χατάμπ, η επιχείρηση διεξήχθη εναντίον «τοποθεσιών πυρήνων της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

