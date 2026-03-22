Επτά άτομα που επέβαιναν σε ελικόπτερο στο Κατάρ έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο συνετρίβη το πρωί της Κυριακής (22/3), σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ είχε ανακοινώσει ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε περιφερειακά ύδατα λόγω «τεχνικής βλάβης» ενώ εκτελούσε συνήθη αποστολή.

Ανακοίνωση σχετικά με τη συντριβή ελικοπτέρου στο Κατάρ εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, καθώς σε αυτό επέβαιναν και Τούρκοι πολίτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τέσσερις στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, ένας στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας και δύο τεχνικοί της ASELSAN, της κρατικής εταιρείας αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ένα ελικόπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων του Κατάρ, το οποίο διεξήγαγε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Κοινής Διοίκησης Ενόπλων Δυνάμεων Κατάρ-Τουρκίας, συνετρίβη στη θάλασσα το βράδυ της 21ης Μαρτίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, λόγω τεχνικής βλάβης.

Μέσω της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε αμέσως, εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και οι σοροί των μαρτύρων μας. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τέσσερις στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, ένας στρατιωτικός των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και δύο τεχνικοί της ASELSAN. Η ακριβής αιτία του δυστυχήματος θα προσδιοριστεί μετά την έρευνα που θα διεξαγάγουν οι Αρχές του Κατάρ».

Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopter ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6TMetD35H9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.