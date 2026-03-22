Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχασε τον έλεγχο του πολέμου» κατά του Ιράν και βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, σύμφωνα με τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή των ΗΠΑ Κρις Μέρφι.



Ο Μέρφι, ηγετικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, είναι ένας από τον αυξανόμενο αριθμό νομοθετών που επικρίνουν τη διεξαγωγή της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, η οποία έχει εισέλθει πλέον στην τέταρτη εβδομάδα της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα «εξαφανίσουν» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η χώρα δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ «χωρίς απειλές» εντός 48 ωρών.



Νωρίτερα, ο Μέρφι είχε επίσης περιγράψει τη στρατιωτική επιχείρηση ως «τον παράλογο πόλεμο του Τραμπ» σημειώνοντας ότι με τις πολιτικές του αρχίζει να συρρικνώνει ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ μετά από μια απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Απάντηση στο τελεσίγραφο του Τραμπ έδωσε η Τεχεράνη, δια του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

He’s lost control of the war and he is panicking. https://t.co/6qA8kkenn0 — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) March 22, 2026

Πηγή: skai.gr

