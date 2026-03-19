Ras Laffan: Πώς οι επιθέσεις του Ιράν στο Κατάρ μπορούν να προκαλέσουν ενεργειακή κρίση

Σε λιγότερο από 12 ώρες, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τη βιομηχανική πόλη Ras Laffan του Κατάρ δύο φορές, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές» σε αυτόν τον κρίσιμο ενεργειακό κόμβο του κράτους του Κόλπου. Ωστόσο, ο αντίκτυπος αναμένεται να επεκταθεί πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Υπό τη διαχείριση της κρατικής QatarEnergy, το Ras Laffan είναι αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος κόμβος υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, συνδυάζοντας εγκαταστάσεις μεταφοράς, επεξεργασίας και λιμενικές υποδομές. Το Κατάρ εξάγει περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG -είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες- με σχεδόν όλο το αέριό του να αποστέλλεται από το Ras Laffan. Aποτελεί τη χερσαία βάση για την επεξεργασία αερίου από το North Field, το οποίο είναι το ίδιο γεωλογικό κοίτασμα με το South Pars του Ιράν.

Η παραγωγή LNG και άλλων προϊόντων εκεί έχει ανασταλεί από τις αρχές Μαρτίου λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος της ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού των Στενών του Ορμούζ, και οι σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής θα μπορούσαν να επιμηκύνουν περαιτέρω τον χρόνο που απαιτείται για την επανεκκίνηση των εγκαταστάσεων.

Ορισμένες χώρες της Νότιας Ασίας, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές και της Ινδίας, αναμένεται να υποστούν το μεγαλύτερο βάρος, καθώς βασίζονται στο Κατάρ για περισσότερο από το ήμισυ των προμηθειών τους σε LNG και διαθέτουν περιορισμένα αποθέματα. Όμως, το Ras Laffan προμηθεύει επίσης χώρες σε άλλα μέρη της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής, οι οποίες θα αναγκαστούν όλες να αντιμετωπίσουν τις διακοπές στον εφοδιασμό.

Πέρα από το LNG, το Ras Laffan παράγει επίσης λιπάσματα, συμπεριλαμβανομένης της ουρίας και της αμμωνίας –βασικές προμήθειες για τη γεωργική βιομηχανία– καθώς και θείο και ήλιο, ένα αέριο απαραίτητο για την κατασκευή μικροτσίπ. Ο κόμβος μπορεί να καλύψει περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής ηλίου, σύμφωνα με την QatarEnergy.

Η βιομηχανική πόλη Ras Laffan βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου του Κατάρ και περίπου 80 χιλιόμετρα (50 μίλια) βόρεια της Ντόχα. Επεξεργάζεται αέριο από ένα τεράστιο κοίτασμα στον Περσικό Κόλπο το οποίο μοιράζεται με το Ιράν – το Κατάρ ονομάζει το δικό του τμήμα κοίτασμα North Dome, ενώ το Ιράν το ονομάζει South Pars.

Πηγή: skai.gr

