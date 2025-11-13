Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ

Το BBC είναι έτοιμο να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τον Τραμπ στο πλαίσιο των προσπαθειών να επιλύσει τη νομική απειλή για την επεξεργασία μιας από τις ομιλίες του

BBC

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το BBC είναι έτοιμο να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο των προσπαθειών του να επιλύσει τη νομική απειλή για την επεξεργασία μιας από τις ομιλίες του, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Guardian

Οι δικηγόροι του οργανισμού εργάζονται πάνω στη διατύπωση της απάντησής τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: BBC Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark