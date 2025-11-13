Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το BBC είναι έτοιμο να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο των προσπαθειών του να επιλύσει τη νομική απειλή για την επεξεργασία μιας από τις ομιλίες του, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Guardian

Οι δικηγόροι του οργανισμού εργάζονται πάνω στη διατύπωση της απάντησής τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.