Μία ζοφερή πρόβλεψη για τον μέλλον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ένας επιφανής νομικός, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας

Ο πρώην σύμβουλος επί Ομπάμα, δικηγόρος Νορμ Άιζεν, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι «καταλήψεις εξουσίας» από τον Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν τελικά «να γυρίσουν μπούμερανγκ» στον πρόεδρο.

Norm Eisen also dropped a grim prediction about the president. https://t.co/zdX7r8FRHy — HuffPost (@HuffPost) November 4, 2025

Εμφανιζόμενος στην εκπομπή "The Weeknight" του MSNBC, ο Άιζεν (ο οποίος διετέλεσε επίσης πρέσβης των ΗΠΑ στην Τσεχική Δημοκρατία) είπε ότι το μάθημα που πήρε από ανθρώπους που έχουν βιώσει «δημοκρατική οπισθοδρόμηση» στις χώρες τους, μόνο και μόνο για να ανακάμψουν, είναι ότι «η βασανιστική αμαρτία, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτοκαταστροφής που έχουν οι δικτάτορες, είναι η υπερβολική επιρροή στα πράγματα και η υπέρβαση των ορίων».

«Κατά μία έννοια, η φράση που ταιριάζει σε αυτές τις εξουσίες είναι, "Όσο χειρότερο, τόσο καλύτερο"», εξήγησε ο Άιζεν.

«Έτσι, ο αμερικανικός λαός δεν θα τον αφήσει να τη γλιτώσει. Τα δικαστήρια από μόνα τους δεν θα μας σώσουν, αλλά ο λαός είναι το απόλυτο προστατευτικό κιγκλίδωμα και η απόλυτη προστασία».

Ο νομικός σύμβουλος Δεοντολογίας είπε ότι βλέπει σημάδια ψηφοφόρων που αντιστέκονται στον Τραμπ.

«Δεν τους αρέσει», είπε. «Επομένως, ελπίζω ότι θα είμαστε αρκετά ισχυροί για να αντισταθούμε στις αταξίες του».

Ωστόσο, προειδοποίησε με ζήλο ότι πριν συμβεί αυτό, η κατάσταση «θα χειροτερέψει» ακόμα περισσότερο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.