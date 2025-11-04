Ο Ντικ Τσέινι, που όπως έκανε την Τρίτη γνωστό η οικογένειά του έφυγε σε ηλικία 84 ετών, δεν ήταν απλώς ένας από τους «ανθρώπους των προέδρων», αλλά «ο άνθρωπος των προέδρων», και για κάποιους κατέληξε «άτυπος πρόεδρος» χαράσσοντας ουσιαστικά πολιτική ως Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι πέθανε τη Δευτέρα λόγω πνευμονικών επιπλοκών και καρδιαγγειακής νόσου, ενώ αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.



O Ρεπουμπλικανός πολιτικός, μεταξύ των πολλών όχι κολακευτικών προσωνυμίων, αναφερόταν και ως «Darth Vader», δηλαδή ο σκοτεινός άρχοντας του Πολέμου των Άστρων.

O γεννημένος στις 3 Ιανουαρίου 1941 Τσέινι κατείχε διορισμένες ή υπηρεσιακές θέσεις στον Λευκό Οίκο υπό πέντε διαφορετικούς Προέδρους των ΗΠΑ στην εκτελεστική εξουσία:

Ρίτσαρντ Νίξον (βοηθός στον Λευκό Οίκο)

Τζέραλντ Φορντ (προσωπάρχης του Λευκού Οίκου)

Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου (Υπουργός Άμυνας)

Τζορτζ Μπους του νεότερου (Αντιπρόεδρος)

Υπηρέτησε επίσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ρόναλντ Ρέιγκαν και ανέκαθεν θεωρούνταν «γεράκι» της εξωτερικής πολιτικής.

Διετέλεσε 46ος αντιπρόεδρος από το 2001 έως το 2009 υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους του νεότερου, και η πολιτική του σταδιοδρομία εκτείνεται σε πάνω από τρεις δεκαετίες.

Ο 46ος αντιπρόεδρος, ο οποίος υπηρέτησε δίπλα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009, ήταν για δεκαετίες ένας επιβλητικός και πολωτικός παράγοντας ισχύος στην Ουάσιγκτον σχολιάζει το CNN. Ωστόσο, στα τελευταία του χρόνια, ο Τσέινι, που παρέμενε σκληροπυρηνικός συντηρητικός, απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το κόμμα του λόγω της έντονης κριτικής του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «δειλό» και τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία.

Ο Τσέινι, απολάμβανε μια επικερδή καριέρα στον εταιρικό κόσμο όταν ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος του ανέθεσε να ελέγξει πιθανούς υποψηφίους για αντιπροεδρία. Η αναζήτηση έληξε με τον ίδιο τον Τσέινι να ορκίζεται ως το «νο 2» του Λευκού Οίκου μετά τον υιό Μπους.



Ενώ για πολλούς οι αναφορές για τον Τσέινι ως τον «πραγματικό πρόεδρο» δεν αποτυπώνουν με επαρκή ακρίβεια την πραγματική δυναμική του στενού κύκλου του Μπους, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι απόλαυσε την τεράστια επιρροή που ασκούσε παρασκηνιακά.

Μεταξύ των πολιτικών του θητειών, διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της εταιρείας Halliburton, ενός κολοσσού υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, από το 1995 έως το 2000.



Ως αντιπρόεδρος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής στρατιωτικής και εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, και υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της εισβολής στο Ιράκ, βασιζόμενος σε ισχυρισμούς περί όπλων μαζικής καταστροφής, οι οποίοι αργότερα αποδείχθηκαν αβάσιμοι.

Αλλά και στο εσωτερικό, η θητεία του ήταν αντικείμενο σφοδρής κριτικής για πολιτικές όπως η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την NSA και η έγκριση των προγραμμάτων «ενισχυμένης ανάκρισης» (βασανιστηρίων).

Τον υποδύθηκε στον κινηματογράφο ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Vice» του 2018, η οποία εξετάζει την πολυτάραχη πολιτική του καριέρα.

Ο Τσέινι, ο οποίος αντιμετώπιζε καρδιαγγειακά προβλήματα σχεδόν σε όλη του την ενήλικη ζωή, είχε υποστεί πέντε καρδιακές προσβολές μεταξύ του 1978 και του 2010 και είχε βάλει βηματοδότη από το 2001, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε να είναι δραστήριος.

Στις προεδρικές εκλογές του 2024 είχε προκαλέσει κατάπληξη με την ανακοίνωσή του ότι θα ψηφίσει τη Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις, θεωρώντας τον Τραμπ ακατάλληλο για το Οβάλ Γραφείο. «Έχουμε το καθήκον να βάζουμε τη χώρα πάνω από τις κομματικές διαφορές για να υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμά μας», είχε τονίσει χαρακτηριστικά, συντασσόμενος με την Ρεπουμπλικανή κόρη του.

Πηγή: skai.gr

