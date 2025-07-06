Καταδίκη της επίθεσης κατά της DW στη Δυτική Όχθη

Ισχυρές αντιδράσεις στη Γερμανία έχει προκαλέσει η πρόσφατη επίθεση κατά τηλεοπτικού συνεργείου της Deutsche Welle (DW) στη Δυτική Όχθη. Τόσο ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, όσο και ο Γενικός Διευθυντής της DW και η Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων (DJV), εξέφρασαν την καταδίκη τους, καλώντας τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εκπροσώπων του Τύπου.

Το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ανταποκρίτρια της DW με εικονολήπτη, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες από Ισραηλινούς εποίκους σε χωριό κοντά στη Ραμάλα, κατά τη μετάβασή τους για κάλυψη διαμαρτυρίας κατοίκων ενάντια στη βία και τον εποικισμό. Παρά τις υλικές ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα, το τηλεοπτικό συνεργείο κατάφερε να διαφύγει χωρίς τραυματισμούς, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα tagesschau.de.

Κύμα αντιδράσεων και εκκλήσεις για προστασία των δημοσιογράφων

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, ζητώντας από τις ισραηλινές αρχές να λάβουν μέτρα προστασίας για τους δημοσιογράφους. Παράλληλα, η Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων (DJV) κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να διασφαλίσει την ελεύθερη δραστηριότητα των επαγγελματιών των ΜΜΕ στην περιοχή.

Σαφές μήνυμα καταδίκης έστειλε και ο Γενικός Διευθυντής της DW, Πέτερ Λίμπουργκ, υπογραμμίζοντας πως «απαιτούμε ρητά από την κυβέρνηση του Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των δημοσιογράφων στη Δυτική Όχθη. Η ελευθερία του Τύπου και η ασφάλεια των δημοσιογράφων είναι απαραίτητος πυλώνας κάθε δημοκρατίας».

Στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και δημοσιογράφοι από το AP, τους New York Times και την Washington Post, οι οποίοι αποχώρησαν επίσης για λόγους ασφαλείας.

Ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας – Εκκλήσεις για έρευνα

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρέσβης Ζάιμπερτ χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους διεθνών μέσων ως «εξαιρετικά ανησυχητικές», επισημαίνοντας πως «η ελευθερία του Τύπου και η ασφάλεια των δημοσιογράφων πρέπει να είναι εγγυημένες. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη βία ακραίων εποίκων, το έργο τους κρίνεται αναγκαίο».

Ο επικεφαλής της DJV, Μίκο Μπόιστερ, τόνισε ότι το περιστατικό δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο: «Η κυβέρνηση του Ισραήλ οφείλει να διερευνήσει σε βάθος την επίθεση και να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις».

Την ίδια ώρα, η tagesschau.de επισημαίνει πως η κατασκευή εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ το Διεθνές Δικαστήριο το καλοκαίρι του 2024 χαρακτήρισε την ισραηλινή κατοχή αντίθετη με το διεθνές δίκαιο. Ο ΟΗΕ κάλεσε με ψήφισμα το Ισραήλ να αποχωρήσει από τα κατεχόμενα εδάφη εντός ενός έτους.

