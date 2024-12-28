Κατά 18% αυξήθηκε ο αριθμός των αστέγων στις ΗΠΑ μέσα σ’ έναν χρόνο

Πάνω από 770.000 άνθρωποι απογράφτηκε πως είναι άστεγοι στις ΗΠΑ στις αρχές του 2024, αριθμός-ρεκόρ, αυξημένος κατά 18% σε σύγκριση με το 2023, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Στεγαστικής και Αστικής Ανάπτυξης (HUD).

Το υπουργείο επικαλέστηκε διάφορους λόγους για να εξηγήσει την αύξηση αυτή, ιδιαίτερα την έλλειψη προσιτής στέγης, τον πληθωρισμό, τη μαζική έλευση μεταναστών, τον τερματισμό της χορήγησης βοηθημάτων της περιόδου της πανδημίας, καθώς και τις φυσικές καταστροφές.

Η έκθεση βασίστηκε σε συγκέντρωση δεδομένων που έγινε μέσα σε μια βραδιά, τον Ιανουάριο του έτους που οδεύει στο τέλος του, με το HUD να επισημαίνει πως κατά συνέπεια δεν είναι ακριβής αντανάκλαση της τρέχουσας κατάστασης, «εξαιτίας των αλλαγών πολιτικών και περιστάσεων».

Το ρεκόρ μολαταύτα υπογραμμίζει το μεγάλο πρόβλημα των αβυσσαλέων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ανάμεσα στις πιο ανησυχητικές τάσεις: ο αριθμός των οικογενειών χωρίς μόνιμη στέγη αυξήθηκε θεαματικά, κυρίως εξαιτίας του «ιδιαίτερα αξιοσημείωτου αντίκτυπου» της μετανάστευσης, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου.

Οι φυσικές καταστροφές, που πολλαπλασιάζονται εν μέρει εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο στην αύξηση των αστέγων, όπως για παράδειγμα η φοβερή πυρκαγιά στο νησί Μάουι, στο αρχιπέλαγος της Χαβάης, εξαιτίας της οποίας 5.200 άνθρωποι καταγράφτηκε πως ήταν άστεγοι τη νύχτα της καταμέτρησης.

Ακολούθησαν κι άλλες καταστροφές, όπως οι κυκλώνες Ελέν και Μίλτον, που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας τους τελευταίους μήνες, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η έκθεση υπογραμμίζει πως οι μαύροι —ειδικά η αφροαμερικανική κοινότητα— «συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται μεταξύ των αστέγων». Περί το 32% των ανθρώπων χωρίς μόνιμη στέγη στη χώρα είναι μαύροι ή Αφροαμερικανοί, ενώ δεν αυξήθηκαν παρά μόλις κατά 12% στο σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ.

Εξάλλου, η απογραφή έγινε πριν από τη σκλήρυνση των πολιτικών έναντι των αστέγων σε κάποιες περιοχές, ειδικά μετά την απόφαση που έλαβε τον Ιούνιο το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέποντας στις αρχές να τιμωρούν ανθρώπους που κοιμούνται έξω.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ, διέταξε αμέσως μετά να διαλυθούν καταυλισμοί αστέγων σε περιοχές που ελέγχονται από τις αρχές της πολιτείας αυτής της αμερικανικής Δύσης.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των αστέγων στη χώρα βρίσκονται στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με την έκθεση του HUD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.