Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή αργά το βράδυ ότι το τελευταίο μεγάλο νοσοκομείο που απέμενε σε λειτουργία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τέθηκε «εκτός υπηρεσίας» έπειτα από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εναντίον μαχητών της Χαμάς.

«Η επιδρομή (χθες) το πρωί στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν έθεσε εκτός υπηρεσίας το τελευταίο μεγάλο κέντρο υγείας στη βόρεια Γάζα», που βρίσκεται στη Μπέιτ Λάχια, τόνισε ο ΠΟΥ μέσω X.

«Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά και καταστροφή αρκετών πτερύγων-κλειδιών κατά τη διάρκεια της εφόδου», αναφέρει ο Οργανισμός

Στο νοσοκομείο βρίσκονται 60 υγειονομικοί και 25 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε μηχανήματα τεχνητής υποστήριξης της αναπνοής.

Αλλοι ασθενείς σε μέτρια ως σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκαν αναγκαστικά στο ινδονησιακό νοσομείο, που και αυτό ωστόσο «δεν λειτουργεί».

“It’s the end of humanity.”



Israeli forces unplugged oxygen supplies, stripped patients and forced them into the cold, and then burned Kamal Adwan Hospital, one of the last functioning hospitals in northern Gaza. pic.twitter.com/X93dC1tPk4 — AJ+ (@ajplus) December 27, 2024

«Η συστηματική διάλυση του συστήματος υγείας στη Γάζα είναι μια θανατική ποινή για δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη.Αυτή η φρίκη πρέπει να τελειώσει και η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να προστατευθεί. Κατάπαυση του πυρός!» αναφέρει ο ΟΗΕ στην ανακοίνωσή του.

This morning’s raid on Kamal Adwan Hospital has put this last major health facility in North #Gaza out of service. Initial reports indicate that some key departments were severely burnt and destroyed during the raid.



60 health workers and 25 patients in critical condition,… pic.twitter.com/bD5eJgnVkR — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 27, 2024

Η επιχείρηση στο Καμάλ Αντουάν έγινε την επομένη της ανακοίνωσης από τον διευθυντή του ιδρύματος, τον Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, πως πέντε μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Jordanian Foreign Ministry condemns Israeli army's burning of Kamal Adwan Hospital in Gaza, forcibly removing patients and staff, causing several deaths, describing the act as ‘a heinous war crime’ and a violation of international and humanitarian law https://t.co/JbluJt1ArJ pic.twitter.com/pzpU12IHw3 — Anadolu English (@anadoluagency) December 27, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως εξαπέλυσε επιχείρηση εναντίον μαχητών της Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα τον κατηγόρησε πως στην πραγματικότητα, έβαλε στο στόχαστρο τη δομή υγείας.

Συνελήφθη ο διευθυντής

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως το Ισραήλ έχει συλλάβει τον διευθυντή του νοσοκομείου.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής οδήγησαν δεκάδες μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, μεταξύ των οποίων ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, σε ένα κέντρο κράτησης για να τους ανακρίνουν», ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε η Πολιτική Προστασία της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

