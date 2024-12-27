Μεξικό: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 27 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου- νταλίκας

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης λεωφορείου με νταλίκα στο νοτιοανατολικό Μεξικό. Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην πολιτεία Βερακρούς, μεταξύ των πόλεων Χαλάπα και Περότε, σύμφωνα με ανακοίνωση των μεξικανικών αρχών.

Τρεις άνδρες, τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί βρήκαν τον θάνατο, ενώ 27 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, αναφέρει η εισαγγελία που διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Περίπου 15.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40.000 τραυματίστηκαν σε τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που καταγράφηκαν το 2023 στο Μεξικό, σύμφωνα με τον στρατηγό Κρους Ισάκ Μουνιός Ναβάρο, αρμόδιο της Εθνοφρουράς για την οδική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

