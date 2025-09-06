Ένας σέρφερ έχασε τη ζωή του κοντά στο Dee Why, στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ, το Σάββατο, μετά από επίθεση μεγάλου καρχαρία.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Νέας Νότιας Ουαλίας κλήθηκαν στην παραλία Long Reef μετά από αναφορές ότι ένας άνδρας είχε υποστεί κρίσιμα τραύματα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το θύμα, που ήταν γύρω στα 50, μεταφέρθηκε στην ακτή από δύο συναδέλφους του σέρφερ, ενώ στο σημείο έσπευσαν σοκαρισμένα και μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέθανε επί τόπου.

Οι Αρχές μετά την εμφάνιση του καρχαρία έκλεισαν τις παραλίες μεταξύ Manly και Narrabeen και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του, με σκάφος και ελικόπτερο της αστυνομίας.

Παράλληλα, κομμάτια της σανίδας του σερφ ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν για πραγματογνωμοσύνη.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η τέταρτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στα νερά της Αυστραλίας φέτος, σύμφωνα με τον Guardian.

